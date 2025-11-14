◇国際親善試合 日本2―0ガーナ（2025年11月14日 愛知・豊田スタジアム）

サッカー日本代表（FIFAランク19位）はガーナ代表（同73位）を2―0で制した。28年ロサンゼルス五輪を狙う世代の20歳FW後藤啓介（シントトロイデン）が後半30分から途中出場し、国際Aマッチデビュー。93年のJリーグ開幕以降では最年少となるデビュー弾こそ逃したが「ピッチに立つことができたのは大きな一歩を踏み出せたと思う」と振り返った。

限られた時間ながら得意とするポストプレーで存在感を発揮。1メートル91の長身を存分に生かし「先に体を当ててキープするところは出せた」とうなずいた。

1トップはFW上田綺世（フェイエノールト）、FW町野修斗（ボルシアMG）、FW小川航基（NECナイメヘン）が集う激戦区。A代表デビューしたばかりだが、ここから割って入り、約7カ月後のW杯北中米大会で代表入りを目指す。まずは18日のボリビア戦（国立競技場）へ「もう1試合あるのでチャンスをつかんで、ゴールという結果を残したい」と意気込んだ。