警察官が人里近くのクマをライフル銃で駆除できる運用が１３日、岩手県内で始まった。

クマによる人身被害や市街地での相次ぐ出没を受け、警察庁が国家公安委員会規則を改正し、同日施行された。警察による新たなクマ対策に、県内からは期待や対応の懸念など、様々な声が聞かれた。

「安全確保を徹底し、迅速で的確な対処に努めてほしい」。県警機動隊の隊舎前（滝沢市）で同日行われたクマ駆除対応チームの出動式で、県警の藤林隆博生活安全部長は、機動隊員ら約１０人に訓示した。

哘崎（さそざき）正宏機動隊長は「クマ被害の対応に出動します」と力強く宣誓。隊員らは４人ずつのチームに分かれ、２台の警察車両で県内の拠点へと向かった。

県警の増田武志本部長は県庁を訪れ、市町村の緊急銃猟の実施が見通せない場合など一定の条件下でライフル銃で駆除することを八重樫幸治副知事らに説明。「クマの出没に対する県民の不安を解消し、治安維持の責務を果たしていく」と述べた。

◇

警察の駆除チームは、現場指揮官とライフル銃を持つ機動隊員２人、関係機関との調整役の計４人で構成され、２班配置する。これまでにクマの急所や習性などを猟友会員らに学ぶなどして準備を進めてきた。

「警察が入ってもらうことは駆除の後押しになる」と歓迎するのは、北上市猟友会の鶴山博会長（７６）。ただ、７月に駆除したケースではクマを２４時間体制で追いかけ、ワナを仕掛けたり待機したりしたといい、「大変な作業だが、警察も同じように対応できるのか」と懸念も残る。

出没が相次ぐ盛岡市で活動する「盛岡猟友会」の稲葉順一事務局長（６８）は「訓練を積んだ警察官が住民の安全を守ろうと出てくれるのは助かる」と期待を寄せる。一方で、散弾銃に比べて貫通力の高いライフル銃の弾が壁などで跳ね返った場合など、市街地での安全の確保が課題だと指摘する。

◇

９月からは市町村の判断でクマへの発砲を認める「緊急銃猟」が始まるなど、自治体はクマ対応の最前線に立っている。

ライフル銃での駆除について、盛岡市の内舘茂市長は「効果的だと思うので大変期待している」とした上で、「市街地の中津川で出没したこともあり、ライフル銃の使用は市民の安全を考えないといけない。適切な判断、対応が必要だ」と冷静に語った。

県自然保護課の担当者は「警察が主体となるので、県や自治体がどのような対応を取る必要があるのかはこれから考えていく」とした。

盛岡市内では９月以降、クマの出没が相次ぎ、先月には中心部の岩手銀行本店の地下駐車場にクマが逃げ込む騒動があったばかり。同市で飲食店を経営する男性（４３）は「クマの影響で外出する人が減れば、店の売り上げにも響く。安全が守られるよう対策してもらえたらありがたい」と話した。