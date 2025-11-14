お笑いコンビ・マシンガンズがパーソナリティを務める『マシンガンズの働きタイミー』（文化放送・火曜21時30分～22時）。11月11日の放送では、緊張しない方法について語り合った。

話題のきっかけは、リスナーからの相談メール。

そこには「マシンガンズ流の緊張しない方法が知りたい」と書かれていた。

滝沢「最近はライブとかでもあんまり緊張しなくなったなあ。『覚えてるかどうか』ってとこで一番緊張してたけど、それも減った」

西堀「漫才とかはさ、1,000人とか2,000人の規模でやるようになっても、人の数では緊張しなくなったね」

この緊張しなくなった理由として「別に間違ってもいい」という気づきは大きかったという。

滝沢「もちろん面白いとは思われたいんだけど、どちらかというと『楽しませたい』って思うようになって。そうすると（意識が）自分に向かないから、意外と緊張しなくなってきたね」

西堀「失敗したらどうしようのが先に出ると緊張する」

滝沢「そうだよな。やっぱM-1とかだったら緊張する。（持ち時間が）4分しかないし。1分のレッドカーペットがいかに緊張したか！ 1個でも失敗したらアウトだからな。レッドカーペットの（登場セットの）木の板見ると、未だに緊張するもん」

西堀「あれが開いたら客がいるんだもんな……」

二人からは、過去の様々な「緊張エピソード」が飛び出す。

しかし「本人が失敗した、もうおしまいだ」と思っても、意外となんとかなったということが多く……

西堀「みんな意外と、他人に関心がないのかもしれない」

滝沢「思ってるより凝視してないのかもな」

西堀「だからデリカシーない人の方が生きやすいよな。無神経な人っているじゃん。滝沢みたいなのタイプが生きやすいんだよ」

滝沢「俺なんか人に気を遣いまくってるよ！」

西堀「だって滝沢っていう人間は、6人でメシ食いに行って6個ある小籠包を、1人で2個食えるから」

滝沢「そりゃいけるよ俺は。いってやるよ。最後の1個を残すのが許せないんだ、俺は」