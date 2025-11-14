◇「第９回大阪東ボーイズ大会」（１１月８日・大阪シティ信用金庫スタジアムほか） ◆中学生の部・１回戦 京都洛北ボーイズ９−３東大阪長田ボーイズ

前年王者の意地でひっくり返した。京都洛北は３点差を逆転し、初戦勝利。藤岡主将は「去年、優勝してくれた先輩たち、監督やコーチへの感謝を忘れずにプレーできた」と充実の表情だった。

先発の中学１年・井元が２回に３失点。「先輩でカバーするぞ」というキャプテンの言葉は、上級生の総意だった。まずは、１死満塁でリリーフした丹上が二ゴロ、右飛でピンチ脱出。「先輩として抑えようと。次の回へ、いい流れを持って行きたかった」。左腕は５回まで無安打無失点で、逆転の糸口となった。

１点差に迫った４回２死二塁では、代打・上原だ。フラッと上がった飛球が左翼前に落ちる同点打となり「持ってます。ホッとしたし、気持ちよかった」。先頭打者を出しながらも２死とされていただけに、貴重な得点になった。

５回に松本の犠飛で勝ち越し、６回は一挙５得点。終わってみれば、６点差の快勝だった。藤岡は「１か月後の春季京都予選制覇が目標。つながるように、いい結果を残したい」と先を見据えた。