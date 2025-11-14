◇「第９回大阪東ボーイズ大会」（１１月８日・大阪シティ信用金庫スタジアムほか） ◆中学生の部・１回戦 大阪東淀川ボーイズ５−５意岐部ボーイズ

運も実力のうちだ。大阪東淀川は７回終了時同点で、抽選突破。大迫主将は「後半は悪い流れだったけど（一時）逆転できて良かった。負けていても、みんなで声を出して追いつけた」と笑った。

初回に４番・瀧川が右中間を破る、先制のランニング２ラン。「考えすぎたら打てない。来た球を打つ。変化球をうまくためて打てた」と自賛した。２点を追う５回にも２死一、三塁から右前打。右翼手の後逸でこの日、ダイヤモンド２周目を果たし、一時勝ち越した。

投げては２点勝ち越された３回からリリーフした小嶋が５回１失点の好投。毎回走者を出しながらも粘り「最初はあまり調子が良くなかったけど、何とか抑えられた」とうなずいた。

〇…意岐部は抽選に泣いた。

２点を追う初回に植田主将の２点打で追いつき、造田が勝ち越し三塁打。２回にも光山の適時二塁打でリードを広げた。５回にひっくり返されたが、直後に植田がこの日３安打目の右前タイムリーで同点。くじ運で敗れたが、力は示した。

プレーでも先導したキャプテンは「バッティングはみんな、日頃の練習の成果を出せたと思う。油断をしないことと、守備力を上げたい」と顔を上げた。