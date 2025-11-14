◇「第９回大阪東ボーイズ大会」（１１月８日・大阪シティ信用金庫スタジアムほか） ◆中学生の部・１回戦 池田ボーイズ１７−３大阪西・岸和田合同ボーイズ

ダイヤモンドを駆け回った。池田は初回に敵失を絡めて２点先取。なおも２死二、三塁で安田の打球を右翼手が捕球できず、三塁へ進んだ。「三塁打じゃなくてエラーでガッカリ。でも、チーム的には楽になった」と２得点を喜んだ。

３回には２番からの４連打などで５得点。４回も初回に続く９人攻撃で得点を重ね、計１７得点と爆発した。３回に中越え三塁打で打点を挙げた吉田主将は「チームの力は付いてきている」と自信を深めた。

投げては先発・畔勝が２回無失点。「ストライクが先行し、球も伸びていて手応えを感じた」とリズムのいい投球で、打者６人を１６球で料理した。３回は野上が２Ｋなどで３人斬り。計４投手で安打３本に抑えて、白星をつかんだ。

２回戦は関西秋季大会出場の芦屋と対戦する。「大勝したからといって、気を緩めず、この後も練習して、緊張感を持たせる」と吉田。好投の畔勝は「優勝するにはコントロールの精度を高めて、万全の状態に仕上げたい」と意識を高めた。