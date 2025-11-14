K-1チャンピオン武尊の妻でタレントの川口葵が日々のルーティンを告白。武尊の体重管理を考慮して毎日買い出しをし、バランスの良い献立を作るそうで、「食材の数がエグい！」とMEGUMIが感嘆した。

【映像】「食材の数エグい！」川口葵の豪華手料理（複数カット）

11月14日（金）、ABEMAにて『ダマってられない女たち シーズン2』#11が放送。この番組はさまざまな女性の生き様に密着取材し、今を生きる女性の“幸せ”を飾らない言葉で語り尽くすトークバラエティ。MCはMEGUMI、剛力彩芽、ヒコロヒー。ゲストは川島海荷。

今回密着したのは、K-1で史上初めて世界3階級制覇を成し遂げた武尊（34）と今年7月に結婚したタレント・川口葵（26）。

川口の日課は、オーガニックスーパーで食材の買い出し。川口は体重を意識した生活を送る武尊のために、「基本毎日買い物に行ってご飯を作る」と語り、小麦粉、白砂糖、揚げ物を避けた献立を考えているそう。鶏肉は胃に負担がかからないよう皮をわざわざ取るひと手間も。

この日の夕食は数種類の自家製ぬか漬け、オクラの胡麻和え、鶏肉とキノコの野菜汁。他の日も刺身やせいろ蒸し、もち米玄米など多種多様な料理を作っているという。

もともと料理が得意ではなかったが、武尊と出会ってから猛特訓した川口。減量への負担を減らしてストレスなく練習に集中できるよう武尊をサポートしているそうで、MEGUMIは「えらーい！」「食材の数エグい！」と豪華な食事に驚いた。