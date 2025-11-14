俳優の若村麻由美さん（58）が14日、肺炎のため92歳で亡くなった仲代達矢さんの葬儀に参列。仲代さんと妻の宮崎恭子さんが設立した俳優を育成する『無名塾』の出身である若村さんが、恩師・仲代達矢さんを亡くした胸中を語りました。

参列後に取材に応じた若村さんは、仲代さんの最後の舞台となった石川・能登演劇堂での『無名塾 肝っ玉おっ母と子供たち』を観劇に行っていたそうで、「92歳とは思えない、すばらしいエネルギーと、ちょっと歌ったり踊るステップもあったり、そういうのも軽やかで最高でした」と話すと、「やっと千秋楽っていう日に、仲代さんからお言葉をいただいて『また一緒にやりましょう』と言っていただいたことが本当に夢のようで。こんな大変な日に、終わったのに、次のことこれからのことを声をかけてくださるのがありがたいなと思って、本当に感謝しかないです」と感謝の言葉を述べました。

■「役者は生涯修行」 仲代さんから学んだ“役者魂”

また、若村さんは“仲代さんから一番学んだこと”を聞かれると、「『役者は生涯修行です。棺（ひつぎ）の蓋が閉まるまで精進してほしいと思います』というメッセージをいただいたことがあるんですね。仲代さんご自身の覚悟なんだなと感じて、そういう役者としての覚悟を伝授されたような思いがいたしました」と振り返りました。

さらに、「私は不肖の弟子で全然ダメなので、仲代さんみたいに“棺の蓋が閉まるまで”できる自信もないんですけど、遺影がご自身で選ばれていたお写真なんですね。あれは役者としてメイクをしている写真で、私が18歳で（無名塾に）入った時に、（仲代さんが）『おかしいだろう。男なのにこうやってメイクして毎回、舞台に立つんだよな』っておっしゃってたことを思い出して、最後の遺影がそのメイクをしている遺影だったので、本当に最後まで役者として全うされたなというのが、本当に偉大な役者であり、偉大な恩師だったと思っています」と涙ぐみながら明かしました。

そして、“最後に仲代さんにはどんな言葉をかけたのか”と聞かれると、「いい時もそうでない時も、役者として続けるということをいつも言ってくださっていて、『続けるんだよ、続けるんだよ』って言ってくださっていたので、“私なりに仲代さんと奥様の宮崎さんにいただいた言葉を胸にコツコツと続けられる限りは続けます”と誓いました」と、恩師との最後の別れを惜しみました。