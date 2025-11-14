Image: Wes Davis / Gizmodo US

まるでジキルとハイド。

最新の野外監視カメラ「Nest Cam Outdoor（電源アダプター式／第2世代）」を使って得た感想です。ハードもソフトもすごく使いやすくできているのに、中身はあれ？ってなるんですね。AIファーストにしたばかりに、解析ミスばかりが目立っちゃって。

競合のRing、Arloなんかと比べて月額使用料が高いのも痛いポイントです。なぜこの不景気に。たいして付加価値もないのに…って思ってしまいます。主役のGoogle AI「Gemini」の利用には、「Google Home Premium」（旧称Google Nest Aware）」（日本は2026年初旬対応予定）への加入が必要。それに月額1,000円か2,000円かかっちゃうんですね。

もちろんこれだけ払えば、怪しい動きを拾った動画履歴を30日分（Standard）か60日分（Advanced）クラウドに保存できるのみならず、AIアシスタントも使えれば、スマスピを含めたスマートホーム全体の自動化が可能ではあります。でも、スマスピのAIはまだ限定アクセスで使えなかったので何とも言えないんですが、監視カメラでAIを使ってみた限りでは正直、払うだけの価値があるかは微妙。少なくとも今の段階ではそう言わざるを得ません。

Google Nest Cam Outdoor（電源アダプター式／第2世代） これは何？：Google最新の野外監視カメラ。カメラは最高なんだけどサブスクがアダ 価格：2万3800円 好きなところ：動画履歴を検索できる、動画履歴が60日分保存される（Advancedプラン加入の場合）、映像がクッキリ鮮明、バッテリー切れの心配がない、設営がラク 好きじゃないところ：有料機能が多すぎる、AIの要約ミス、あってもなくてもいいAI通知、コンセントに差し込まないと使えない、映像が逐一Googleに送信される

AIの至らない面を補って余りある長所もあります。特に初代が好きな人は第2世代も気に入るはず。

動画フィードの解像度は今や2Kで、鮮明そのものだし、日中はカラー、夜間は赤外線（IR）ナイトビジョンで不審者の顔をチェックできます。HDR映像を30FPSで録画できて、垂直視野角はバッテリー駆動の初代の130度から152度に拡大。うちの庭みたいな場所でも、かなり広い範囲をカバーできるようになってます。カメラは磁石吸着で角度調整がすごくラク。何年も変わってないデザインにも好感が持てます。

夜間はフラッシュライトを焚くのではなく、LEDで6m先まで照射。スピーカー＆マイク内蔵で、iOS／Android端末に話しかけることでGoogle Homeの操作を済ませることができます。やってみたらマイクで声をちゃんと拾えたし、スピーカーの音もクリアでした（競合と比べてボリュームが大きいわけではない）。

設営は死ぬほどシンプルです。土台を壁にネジで取り付けてケーブルを引く手間は必要だし、野外にコンセントがない人は窓や穴に通さなきゃダメなので、それができない人はバッテリー式（2万3900円）になっちゃうけど、条件さえ揃っていれば取り付け自体はラク。

Image: Wes Davis / Gizmodo US

カメラはGoogle Homeアプリの使いやすいUIで操作できるし、監視カメラの標準機能はひと通り揃ってるほか（例：種類に応じて録画範囲を指定、アラートの設定、ズームイン、トリミング）、カメラに映った人と話もできます。

GoogleのAIはまだ準備中な印象

録画されたイベントはカメラのライブフィードの下にまとまってて、簡単にチェックが可能。カメラの設定の種類は決して多くないけど、役立つものばかり揃ってます。ナイトビジョンの設定もできるし、カメラが上下逆さまに取り付けられたら180度ひっくり返すこともできます。

サブスクありでもなしでも、Nest Cam Outdoorは見守りカメラの役目を立派に果たしてくれます。庭で何かあれば10秒以内にちゃんとアプリに通知が届くし、動物や人物の識別もだいたい当たってます（動物に関してはミスもあったので後ほど詳しく）。

さらにうれしいのが、短期間にくり返し同じイベントが起こると通知が止まること。これがあるおかげで、だれかが庭仕事してると通知鳴りっぱなしになる現象ともおさらばできました。これは、世のすべての監視カメラに見習ってもらいたい機能です。

逆に、ほかの監視カメラにあってこの製品にはない機能もあります。たとえば同価格帯のReolink Altasやもっと安いRing Outdoor Camは、サイレンが鳴るのにGoogleのは鳴らなかったり。あと、隣家まで写り込んで欲しくないときに便利な、画像の一部を黒く塗りつぶせる機能。あれもありません。

ついでに書くと、ローカルに保存できないのもGoogleはあいかわらずです。いちおう録画履歴は最長6時間までクラウドに保存されるので、保存期間が過去の2倍には伸びてるんですが、これでローカルに保存できない欠点をカバーできるはずもなく、泣く泣くサブスクになるパターン…なんですよね。

庭はこんな風に写る Screenshot by Wes Davis / Gizmodo US

思えばバックアップ環境に関して、自分はGoogle（グーグル）にずっとモヤッてました。Google Home Premiumは動画履歴30日保存で月額1,000円（米国は10ドルなので日本はだいぶ安いけど）、60日保存で月額2,000円（米国は20ドル）という料金体系です。対する競合RingはBasicで月額350円、Standardが1,180円、Premiumが2,380円だし、ArloはBasicで月額1台417円、台数無制限833円、Plusは1,291円。それに比べ、だいぶ割高感があります。

ほかにもバックアップの抜け道があるならともかく、それを用意しないでクラウド一択にしたうえで、その料金を高めに設定するのはいかがなものかと生意気にも感じちゃって。

昔のNetatmo PresenceやReolink EliteはmicroSDカード用スロットつきだったし、EufyのHomeBaseなんてハブストレージつき。いずれも、各社のアプリでローカルに保存した動画を確認できるし、NetatmoとReolinkはmicroSDカードをパソコンに挿し込んで見たりもできるようになってるのに…。そういうのを無料で提供している会社もあること思うと、Googleのクラウドオンリーのアプローチには息苦しさを感じてしまうのです。

もちろん、Google Home Premiumはただのクラウド動画ストレージじゃないので、比べるのは無謀ですけどね。

Advancedプランに加入すれば、Google HomeアプリでAIに話しかけるだけで録画履歴の知りたいところをピンポイントで探せるし、録画履歴10日分のAI要約も利用できます。さらに便利なのが、イベントと認識されていないパートの検索もできること。「箱を運んでる人」「帽子被った自分」といったキーワードで、連続録画のなかから探せるんですね。

まあ、失くしたスマホ探せるかな？と思って、わざと野外カメラの目の前のテーブルにスマホ置いて「だれか外にスマホ置いてこなかった？」とAIに聞くテストでは、数日前にスマホのながら歩きしてる自分の姿が3本ヒットしただけでしたけどね。「今日は？」と聞いたら、「スマホのような私物はトラッキングしていません」って言われて、おいおい〜となったので、過剰な期待は禁物ですが。

Screenshots by Wes Davis / Gizmodo US

通知はよくできています。人物や動物を教えてくれるのは前からある機能だけど、何してるのかまで教えてくれるのが新しさ。「人がいる」と言うんではなしに「人が家から出てきました」「猫が帰ってきました」という細かいところまで知らせてくれるんですね。

ただ、細かいだけに間違いも目立ちます。外でおしっこする犬にドアを開けてあげただけなのに、「家から出ていきました」と認識しちゃったり。犬を猫と間違えたり、その逆もあったり。

1日の主な出来事をまとめる「Home Brief」という機能では、AIによる創作もかなり混じってました。宅配荷物を自分が置いたことになっていたり、出入りの激しい1日に勝手に書き換えられていたり。以下はサンプルです。

水曜は朝いちばんに黒猫が帰ってきて家の玄関先に座りました。数匹の犬（茶色の犬、白い犬、黒い犬を含む）も家の前の道から庭に入ってきました。お昼ごろにはさまざまな犬（黒い犬、青いベストを着た茶色の犬を含む）が家の前の道を歩いているのが確認されました。午後は水色のジャケットを来た人が家を出て、そのすぐあとに黒のバックパックを背負った人が家に入ってきました。夕方には猫が1匹家を出て、その後、複数の人が家を出ていっています。犬を連れていく姿もときどき確認できました。箱とバッグを持った人が座って箱の中を見て、その後、パーカー着た別の人が家に入っていきました。1日の終わりには何か持った人、バックパック背負った人を含め、さらに人の出入りがありました。

こんな風に書かれているんですが、「水色のジャケット着た人」と「バックパック背負った人」は同一人物。「座って箱の中を見た」とあるのは、たぶんゴミ出しのときの自分。座ったりしてないし、リサイクルのゴミ箱をのぞき込んだりもしていないんですね。

まとめの機能自体あるのは助かるんだけど、AIが役不足な感じ。撮影フレームの中に同じ服着た人が数分おきに出たり入ったりしてたら、それは同一人物の可能性が高いわけで、そういう解析もできないといけないし、家主の顔認識くらいもっと精度上げないとなあって思いました。1週間使って僕を顔識別できたときもあったけど、ただの「人」と報告されていることもあって、まだまだだなーと。

スマートホームの監視カメラとAI実現に向けた一歩前進であることは確かなのですが、なんだろう、この生煮え感は。無料で使える、そこそこいいのが揃ってますからね。たとえば、Reolinkも類似のAI検索を一部監視カメラに導入したばかり。そりゃGoogleのAIほど高度じゃないけど、無料だし、オンデバイスだし。Googleの月額使用料2,000円と天秤にかけて選ぶ感じでしょうね。

Googleの月額1,000円のStandardプランなら出せる！って人もいるでしょう。最新のAI機能を減らして、録画履歴保存期間を30日分に縮めて、24時間365日録画をナシにする選択ですね。Standardを選んでも顔認識は可能だし、車庫ドア閉め忘れたときにはアラートも届くので（テストしてみたら当たりはずれがあって、閉まってるのに開いてると通知が入ることもしばしば。本当に閉め忘れたときには5分おきに5回も通知が入ったので、もちろん当たることもある）、それなりに便利ではあります。

Google Home PremiumのAI「Gemini」なら、スマートスピーカーやほかの端末まで一括管理できるし、そのメリットも見逃せませんよね。窓ガラスが割れる音や火災探知機のサイレンの音をGoogleのスマスピやNestの監視カメラが捉えると、アラートが届く機能も使えます。

そしてサブスクして何よりも助かるのが、「Help me create」という自動化作成機能。Google Homeアプリの自動化タブのボタンを押して文字で指示を入力すれば、もうそれだけで自動化完了です。

これは、今回Nest Cam Outdoorを使って一番使えると感じた機能と言っても過言ではありません。「庭で不審人物の顔が検知されたら家で飲み会やってるように演出して」といったテキトーな文面でも、ちゃんと自動化が作成されるんで、これにはビックリ。

映画『ホームアローン』ほど派手な演出ではなかったけど、ちゃんと家中のGoogle Homeスピーカーが「It’s party time!」と鳴り出し、家中の灯りが煌々と点いて1分おきに点いたり消えたりを繰り返していました。こんな自動化、自分でも思いつかないわ。と思ったけど、ものの5秒で設定できたし、空き巣をビビらせる効果は充分かと。