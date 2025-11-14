大雨でびしょ濡れ！「息子だけは守らないと」気遣いながら走っていると、通りかかった人に声を掛けられて！？

家を出る時は曇りだったのに、出先で突然の雨に降られた経験は多くの方がお持ちだと思います。

これは、筆者自身が傘を持たずに幼稚園へのお迎えに行ってしまい、大雨に降られた日の出来事です。

子どものお迎えに行くと突然の大雨！ 雨の中走っていると一台の車が…!?

Pさんの『優しくしてもらった経験を人に返す』という行動が、とても素敵ですよね。

筆者自身も息子も、Pさんの優しさに触れたことで、今度は自分が誰かの力になりたいと強く感じたのでした。

【体験者：40代・筆者、回答時期：2025年8月】

※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。

illustrator：べこもち85

FTNコラムニスト：北田怜子

経理事務・営業事務・百貨店販売などを経て、現在はWEBライターとして活動中。出産をきっかけに「家事や育児と両立しながら、自宅でできる仕事を」と考え、ライターの道へ。自身の経験を活かしながら幅広く情報収集を行い、リアルで共感を呼ぶ記事執筆を心がけている。子育て・恋愛・美容を中心に、女性の毎日に寄り添う記事を多数執筆。複数のメディアや自身のSNSでも積極的に情報を発信している。