「素晴らしいスポーツマンシップを発揮」シュートブロックに入った相手が負傷交代…田中碧の行動にガーナメディアが賛辞「相互尊重が競争を超えると思い出させてくれた」
11月14日に開催されたキリンチャレンジカップで、アフリカの強豪ガーナ代表は森保一監督が率いる日本代表はガーナ代表と対戦。南野拓実と堂安律にゴールを許して０−２で敗れた。
この試合の51分にはアクシデントが発生。自陣ボックス手前でシュート体勢になった田中碧の右足に、後方からブロックに入ったフランシス・アブの右足が絡まって、ねじれる格好となり、ガーナMFはそのままピッチに倒れ込む。その後、担架で運ばれて途中交代を余儀なくされたのだ。
スタジアムが一時騒然とし、大怪我も懸念されたなか、ガーナメディア『GHANA SOCCERNET』は、「フランシス・アブが足首にひどい怪我を負った後、日本のミッドフィールダー、田中碧が素晴らしいスポーツマンシップを発揮した」と報道。「この出来事をめぐって緊張と不安が漂っていたなか、田中は自身の交代後、すぐにガーナのベンチに向かい、オットー・アッド監督に謝罪した」と伝えている。
「この日本人選手は、不運なタックルへの関与を悔やみ、決して危害を加える意図はなかったことを強調した。感情が高ぶりがちなスポーツにおいて、田中の行動は、相互尊重が競争を超えるものであると強く思い出させてくれた」
フランシス・アブの負傷が大事に至らないことを願いたい。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
