¡Ö¥·¥ó¡¦¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó·à¾ìÈÇ¡§||¡×¡¢Ãæ¹ñ¸ø³«¤Ç²þÊÑ¤¬ÏÃÂê¤Ë¡½Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢
2025Ç¯11·î13Æü¡¢Ãæ¹ñ¤Î¥µ¥¤¥È¡¦½ºÖ÷ÃÍÆÀÇã¤Ï¤³¤Î¤Û¤É¡¢¡Ö¥·¥ó¡¦¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó·à¾ìÈÇ¡§||¡×¤ÎÃæ¹ñ¸ø³«¤Ç²þÊÑ¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
µ»ö¤Ï¤Þ¤º¡¢¡Ö¡Ø¿·À¤µª¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¡Ù¤Î¿·¤¿¤Ê·à¾ìÈÇ¥·¥ê¡¼¥º¤Î´°·ëÊÔ¡Ø¥·¥ó¡¦¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó·à¾ìÈÇ¡§||¡×¡Ù¤¬Ãæ¹ñ¤Ç10·î31Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£°ÃÌî½¨ÌÀ´ÆÆÄ¤Ë¤è¤ëÆ±ºî¤Ï¡¢¥·¥ê¡¼¥º½é¤ÎÃæ¹ñ·à¾ì¸ø³«ºîÉÊ¤Ç¤¢¤ê¡¢30¼þÇ¯µÇ°ºî¤Ç¤â¤¢¤ë¡£ÀÖ¤¯¹ÓÇÑ¤·¤¿¥Ñ¥ê¤òÉñÂæ¤Ë¼ç¿Í¸ø¤ÎÄö¡Ê¤¤¤«¤ê¡Ë¥·¥ó¥¸¤ÎµßºÑ¤ÎÎ¹¤òÉÁ¤¡¢¿··à¾ìÈÇ4Éôºî¤ÎÊª¸ì¤ò·ë¤Ó¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£21Ç¯¤ÎÆüËÜ¸ø³«»þ¤Ë¤Ï¥·¥ê¡¼¥ººÇ¹â¤Î¶½¹Ô¼ýÆþ¤òµÏ¿¤·¡¢Âè45²óÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¤ÇºÇÍ¥½¨¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡ÖÃæ¹ñ¸ø³«¸å¡¢´ÑµÒ¤Î°Õ¸«¤ÏÆó¤Ä¤ÎÂç¤¤ÊÏÀÁè¤Ë½¸Ãæ¤·¤¿¡£¤Þ¤º±ÇÁü¤Î½¤Àµ¡¦¥«¥Ã¥ÈÌäÂê¤À¡£¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ãæ¹ñÍ¢ÆþÈÇ¤Ï¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÈÇ¤ËÈæ¤Ù¤ÆÌó2Ê¬Ã»½Ì¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢°ìÉô½÷À¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¿ÈÂÎÉÁ¼Ì¤Ï³ÈÂç¤ä¤Ü¤«¤·¡¢ÀÚ¤ê¼è¤ê¤¬»Ü¤µ¤ì¡¢Ë½ÎÏÉ½¸½¤ä¶¯Îõ¤Ê»ë³Ð±é½Ð¤â¥«¥Ã¥È¤µ¤ì¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Äã²è¼Á¤Ê¤Ü¤«¤·½èÍý¤ò¼õ¤±¡¢¡Ø¡Ê²èÁÇ¿ô¤Î²òÁüÅÙ¤¬¡Ë2K¤«¤é480¥Ô¥¯¥»¥ë¤ËÍî¤Á¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤À¡Ù¤È¤Î»ØÅ¦¤â¤¢¤Ã¤¿¡£°ìÊý¡¢³ë¾ë¡Ê¤«¤Ä¤é¤®¡Ë¥ß¥µ¥È¤Î¼øÆý¥·¡¼¥ó¤Ê¤ÉÆü¾ï¤Î²¹¤«¤ß¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤Ï°Ý»ý¤µ¤ì¤¿¡×¤È¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¤â¤¦°ì¤Ä¤ÎÏÀÅÀ¤Ï¥¿¥¤¥È¥ë¤È¤»¤ê¤Õ¤ÎËÝÌõÌäÂê¤À¡£º£²ó¤Ï20Ç¯Á°¤ÎÃæ¹ñÈÇ¥¿¥¤¥È¥ë¡ØÅ·ÂëÀï»Î¡Ù¤¬Æ§½±¤µ¤ì¡¢°ìÉô´ÑµÒ¤«¤é¤Ï¡Ø¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¡¼ÊäÀµ¡Ù¤È¤ä¤æ¤µ¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ºîÃæ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡ØNERV¡Ê¥Í¥ë¥Õ¡Ë¡Ù¤ò¡Ø¿À·Ð¸µ¡Ù¡¢¡ØSEELE¡Ê¥¼¡¼¥ì¡Ë¡Ù¤ò¡Ø¿ÀÎÏ¡Ù¡¢¡Ø½í¡Ê¤Ê¤®¤µ¡Ë¥«¥ò¥ë¡Ù¤ò¡Ø¼«Í³°Õ»Ö¡Ù¤ÈËÝÌõ¤¹¤ë¤Ê¤É¸¶°Õ¤«¤é¤ÎÐªÎ¥¡Ê¤«¤¤¤ê¡Ë¤¬¸«¤é¤ì¡¢½¡¶µÅªÉ½¸½¤Ï¤è¤ê°ÂÁ´¤ÊÉ½¸½¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤é¤ì¤¿¡£¤¿¤À¤·¡¢Â¿¤¯¤Î´ÑµÒ¤ÏÊª¸ì¤ÎÍý²ò¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢¡ÖÏÀÁè¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ºîÉÊ¤ÏÂ¿¤¯¤Î¸Å»²¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀÄ½Õ¤Îµ²±¤ò¸Æ¤Óµ¯¤³¤·¤¿¡£½é²ó¾å±Ç¤Ç¤Ï±§Â¿ÅÄ¥Ò¥«¥ë¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¶Ê¡ØOne Last Kiss¡Ù¤òºÇ¸å¤Þ¤ÇÄ°¤½ª¤¨¤Æ¤«¤éÂà¾ì¤¹¤ë´ÑµÒ¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¼«ÊÄÅª¤Ê¾¯Ç¯¤À¤Ã¤¿¥·¥ó¥¸¤ÎÀ®Ä¹¤ÏÀ©ºî¼Ô¼«¿È¤Î¼«¸Ê¤È¤ÎÏÂ²ò¤òÈ¿±Ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤È²ò¼á¤¹¤ë¼Ô¤â¤ª¤ê¡¢½ªÈ×¤Î±Ø¤Î¥·¡¼¥ó¤Ï¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î²òÊü¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤ÎÏ«¤¤¤È¤·¤Æ¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤¿¡£°ÃÌî´ÆÆÄ¤ÎÄó¼¨¤¹¤ë¡ØÀ¤³¦¤È¤ÎÏÂ²ò¡Ù¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡¢Àí±Ô¤µ¤ò¼º¤Ã¤¿¤ÈÈãÈ½¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¿ÍÊ¸ÅªÇÛÎ¸¤È¤·¤ÆÉ¾²Á¤¹¤ëÀ¼¤â¤¢¤ë¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö»Ô¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¡¢Æ±ºî¤ÎÃæ¹ñ¸ø³«¤ÏÆüËÜ¥¢¥Ë¥á±Ç²è¤Î²óÉü¤Î¥·¥°¥Ê¥ë¤È¸«¤Ê¤µ¤ì¡¢Æ±»þ´ü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿±Ç²è¡Ø¾®ÎÓ¤µ¤ó¤Á¤Î¥á¥¤¥É¥é¥´¥ó ¤µ¤ß¤·¤¬¤ê¤ä¤ÎÎµ¡Ù¤ä¡Ø·à¾ìÈÇ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥»¥«¥¤ ²õ¤ì¤¿¥»¥«¥¤¤È²Î¤¨¤Ê¤¤¥ß¥¯¡Ù¤Ê¤É¤Ï¡¢µÒÁØ¤´¤È¤ËºîÉÊ¤òÊ¬¤±¤Æ¾å±Ç¤¹¤ë·¹¸þ¤ò¼¨¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Ãæ¹ñÅö¶É¤Ë¤è¤ë¸¡±Ü¤Î±Æ¶Á¤Ï°ÍÁ³µÄÏÀ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ãæ¹ñÈÇ¤Ë¤ÏÆÈ¼«¤ÎÉ¾²Á´ð½à¤òÀß¤±¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î·Ý½ÑÀ¤¬ºï¸º¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ëÉ¾²ÁÊÐº¹¤òÈò¤±¤ë¤Ù¤¤À¤È¤Î°Õ¸«¤â¤¢¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£¡ÊËÝÌõ¡¦ÊÔ½¸/´äÅÄ¡Ë