「あれ？スマホどこいった？」はもう卒業！【3COINS】で見つけた♡「優秀ショルダー」

スマホが鞄の中で迷子……。そんなプチストレスを解消するなら、スマホを肩掛けできるショルダーストラップを試してみて。編集部がリサーチする中で発見したのは【3COINS（スリーコインズ）】の優秀ショルダー。デザインもおしゃれで、毎日のお出かけで手放せなくなるかも。

ガーリーな雰囲気が漂うフリルのショルダーストラップ

【3COINS】「リボンフリルスマホショルダー」\330（税込）

たっぷりボリュームのあるフリルが、コーデのアクセントになりそうなショルダー。さり気ないリボンデザインも、ガーリーな雰囲気を醸し出します。スマホを肩から掛けて持ち歩けるので、カバンの中で迷子になるのを防止できるはず。太めのショルダーストラップのため、肩への負担も軽減できそう。カラーはブラックとホワイトの2色展開です。

大人が使いやすいレザー調のショルダーストラップ

【3COINS】「フェイクレザービーズ付きスマホショルダー」\550（税込）

シックなレザー調のショルダーストラップもおすすめ。華奢なデザインが上品で、キレイめのコーデにもマッチしそう。ナチュラルな木製のビーズも可愛らしいワンポイントに。長さが調節できるため、身長や服装に合わせてアレンジが可能です。カラーは落ち着いた雰囲気のベージュと、清潔感のあるアイボリーの2色をラインナップ。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M