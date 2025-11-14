「選手たちの準備力とチャレンジ精神が結果につながって非常に嬉しく思っています」

日本代表は11月14日、豊田スタジアムで行われた国際親善試合でガーナ代表と対戦し、2-0で勝利を収めた。

10月のブラジル戦に続く連勝を飾った森保一監督は試合後の会見で「選手たちの準備力とチャレンジ精神が結果につながって非常に嬉しく思っています」と、この一戦を総括した。

3バックシステムを継続して臨んだ森保監督は、負傷離脱中のGK鈴木彩艶に代わってGK早川友基を起用。前半16分に、MF南野拓実にのゴールで先制すると、1-0で迎えた後半15分には、MF堂安律がペナルティーエリア内右サイドから左足でニアサイドを抜き、リードを2-0に広げた。

2試合連続で複数失点が続いていた守備陣はガーナにチャンスらしいチャンスを作らせずに無失点で勝利。指揮官は「いい守備からいい攻撃で挑んでくれた」と選手を称賛し「DFラインが守備しやすいように、ロストした後に前線からプレスをかける。いい守備をしたことがいい結果につながり、相手を崩すトライをしてくれて、無失点、複数得点で勝てたことは自信の積み上げになる」と手応えを口にした。

ブラジル戦からスタメンを大きく変更せずに臨んだ意図については「積み上げとして、ブラジル戦から今日のガーナ戦、できたこと、できなかったこと、成果と課題ですね」と説明した。

また試合中に相手のMFフランシスがMF田中碧と交錯して負傷するアクシデントがあったことにも触れ「謝った部分に関しては、アオらしい、そして日本人として相手を思いやる行動は素晴らしいことだと思います。ただ狙って傷つけたものではないですし、むしろ我々にファウルをもらってもいい局面だったと思いますので。アオに非はないと思います。こういうことは起こってほしくはないですけど、彼のメンタル的にも傷ついていると思いますので、チームとしてアオは悪くはないということを伝えて、選手たちもプレーを続けてくれたかなと思います。フランシス選手には順調に回復してもらって、またフットボーラーとして、充実の時間を過ごせるようにリハビリが進むことを祈っています」と語っていた。（FOOTBALL ZONE編集部）