◇国際親善試合 日本２―０ガーナ（１４日・豊田スタジアム）

ＦＩＦＡランク１９位の日本代表は、ホームで同７３位ガーナ代表に２―０で勝利した。

ボランチで９０分フル出場し、攻守で存在感をみせた佐野海舟は、１点目で代表初アシストを記録。「うまくボールを奪って、そこから（上田）綺世くんがいい形で抜け出して、相手をつってくれたんで、（南野）拓実くんのところは見えてますし、うまく決めてくれたんで、そこはよかったです」と振り返った。

ただ、「アシストできたのはよかったですけど」と話した上で、「ゴールを取れるチャンスはあったと思いますし、どんどん（前線に）顔出してやっていくことが大事かなと思いますし、精度ももっと高める必要あるかなと」と満足は口にしなかった。

先月のブラジル戦から、代表でも持ち味の“回収”力がより輝くようになり、代表定着へ一歩前進した印象があるが「別に地位が上がったとも思ってない」とキッパリ。「自分のやるべきことを続けていくしかないと思うし、毎活動、課題が出ているので、日々チームに帰って修正するっていう繰り返しでどんどん成長していく。これから先もこれは変わらない」と強調した。

Ｗ杯まであと半年には「やるべきことは変わらないし、自分の武器を出していきながら、常に自分の課題である攻撃面だったりっていうので、どんどん違いだったり変化っていうのを見せれればいいなと」と言葉に力をこめた。