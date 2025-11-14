細田守最新作、渋谷に立つスカーレットの新ビジュアル解禁 波岡一喜・内山昂輝・斎藤志郎・上田麗奈・種崎敦美の出演も発表
『時をかける少女』の公開から19年。スタジオ地図・細田守監督がそのイメージを大きく刷新する最新作『果てしなきスカーレット』が、来週21日より日本公開を迎える。これに向けて、王女・スカーレットが穏やかな表情で渋谷の街に立つファイナルビジュアルが公開された。キャッチコピーは「必ず、あなたにたどり着く。」。
【動画】芦田愛菜が歌うエンディングテーマ「果てしなき」特別PV
本作の主人公は、国王である父を殺した敵(かたき)への復讐を心に誓う王女・スカーレット（CV：芦田愛菜）。「死者の国」で目覚め、それでも復讐の戦いに身をゆだねながら旅を続け、現代からやってきた看護師の青年・聖（ひじり／CV：岡田将生）と時を超えた出会いを果たし、彼への信頼と愛情に、心動かされ変化してゆく感動の物語。
これまで、血に染んだ剣を握り鋭い眼差しを向けるティザービジュアルや、聖に支えられながら剣を構える本ポスターなど、復讐に燃える姿が印象的なスカーレットが描かれてきた。しかし今回のビジュアルでは一転、柔らかな微笑みを浮かべながら、澄み渡る空の下で前を見据える姿が印象的だ。
主人公たちが、晴れ渡った空の下、エールを送るようにこちらを見つめるこの構図は、『時をかける少女』、『サマーウォーズ』、『おおかみこどもの雨と雪』、『バケモノの子』のポスターでも描かれてきた、まさに細田監督作品の代名詞とも言えるビジュアル。復讐に燃えていたスカーレットが、なぜ穏やかな表情を見せるのか――その答えは劇場で明かされる。
さらに、新たにキャスト5人が解禁された。出演が明らかになったのは、俳優の波岡一喜、声優の内山昂輝、『千と千尋の神隠し』『崖の上のポニョ』などジブリ作品に多数出演する斎藤志郎、『チェンソーマン レゼ篇』のレゼ役などで注目を集める上田麗奈、『SPY×FAMILY』アーニャ役で世界的人気を得る種崎敦美（※崎＝たつさき）。いずれも役柄は伏せられているが、劇中のどの場面で、どのようなキャラクターとして登場するのか、鑑賞時の大きな楽しみとなりそうだ。
主人公スカーレット役の芦田をはじめ、岡田、役所広司ら日本を代表する俳優陣、そして宮野真守、津田健次郎、羽佐間道夫、古川登志夫といった声優陣が名を連ねる本作。細田監督の新たな挑戦とともに、国内外から大きな注目を集めている。
