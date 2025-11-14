ÇµÌÚºä46¡¦²ì´îÍÚ¹á¡¢¹ÈÇò½Ð¾ì¤ËÎÞ¡Ä¥¥ã¥×¥Æ¥óÇßß·¤Î¸ÀÍÕÌÀ¤«¤¹¡Ö´ò¤·¤¤¡¢¤À¤Ã¤Æ»ä¤¿¤Á¡¢´èÄ¥¤Ã¤¿¤â¤ó¡×
¡¡¡ÖÇµÌÚºä46¡×¤Î²ì´îÍÚ¹á¡Ê24¡Ë¤¬14Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£Âç¤ß¤½¤«¤Î¡ÖÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤Ë½Ð¾ì¤¬·èÄê¤·¤¿·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¥°¥ë¡¼¥×¤Ï11Ç¯Ï¢Â³¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢²ì´î¤Ï¡ÖËÜÅö¤ËËÜÅö¤Ë¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ë´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¡Ö¤³¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤¿»þ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¤ß¤ó¤Ê¤È¤¤¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Çµã¤¤¤Æ¡¢Êú¤¹ç¤Ã¤Æ´î¤Ó¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÌó7Ç¯·Ð¤Ã¤Æ¤â¼«Ê¬¤¬¤³¤³¤ËÁê±þ¤·¤¤¿Í´Ö¤Ê¤Î¤«¤È¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦»þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÌ¾¤ËÃÑ¤¸¤Ì¤è¤¦¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¡¢¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È´èÄ¥¤é¤Ê¤¤¤È¡¢¼«Ê¬¤Ë¤Ï´èÄ¥¤ê¤¬Â¤ê¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Ï"ÇµÌÚºä¤é¤·¤¤"¤Î¤«¤Ê¡×
¡¡¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤è¤¯¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦Ãæ¤Ç¡¢º£Ç¯¤Î¥Ð¥¹¥é¤Î»þ¤ä¡¢¤³¤Î¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ø¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¤·¤¿¤³¤È¤òÊ¹¤¤¤¿»þ¤Ë¡¢¡Ø´ò¤·¤¤¡¢¤À¤Ã¤Æ»ä¤¿¤Á¡¢´èÄ¥¤Ã¤¿¤â¤ó¡Ù¤È¡Ê¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Î¡ËÇßß·ÈþÇÈ¤µ¤ó¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬ÇµÌÚºä46¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë¤³¤È¤òÇ§¤á¤Æ¤¢¤²¤é¤ì¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¡Ö¤½¤¦¤À¡¢»ä¤¿¤Á´èÄ¥¤Ã¤¿¤ó¤À¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö»ä¤Ï¤³¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤·¡¢¤³¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤¿¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤ò¤³¤ì¤«¤é¤â·Ò¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£ÇµÌÚºä46¤¬Âç¹¥¤¤À¤·¡¢ÇµÌÚºä46¤ò¹¥¤¤À¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§¤µ¤ó¤òÀäÂÐ¸å²ù¤µ¤»¤Ê¤¤¡ª¡×¤ÈÀÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£