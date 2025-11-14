クッキーモンスターのぬいぐるみツリーがオーパに登場！11月15日から約2カ月間「セサミストリート」コラボで先着特典も
全国のオーパ、ビブレ、フォーラスでは、2025年11月15日(土)から2026年1月12日(祝)の期間、セサミストリートとのコラボ企画「Limitless Winter Holiday」が開催される。セサミストリートの仲間たちが館内を彩り、親子で楽しめる企画が盛りだくさんなのでぜひチェックしてみて。
【画像】クッキーモンスターだらけのツリーが登場！
■クッキーモンスターのぬいぐるみツリーがお出迎え！
特に注目は、クッキーモンスターのぬいぐるみでデコレーションされたツリー。2025年11月15日(土)から、高崎オーパ、河原町オーパ、三宮オーパ、三宮オーパ2、キャナルシティオーパの5店舗限定で登場する。ここでしか見られないスペシャルなツリーとともに、冬のすてきな思い出を残してみよう。
※展開期間は店舗により異なります。
■親子で楽しめる参加型イベントが充実！
全国のオーパ、ビブレ、フォーラス16店舗では、「重ねてできる！重ね捺しスタンプラリー」が開催される。4カ所に設置されたスタンプを台紙に重ね捺しすると、セサミストリートのキャラクターが描かれた1枚のイラストが完成。2025年12月25日(木)までの第1弾と、2025年12月18日(木)からの第2弾と、2種類のデザインが楽しめる。完成したカードはグリーティングカードとしても使えるので、お友達へのプレゼントにもぴったり。
【第一弾】2025年11月15日(土)〜12月25日(木)
【第二弾】2025年12月18日(木)〜2026年1月12日(祝)
また、2026年1月1日(祝)から1月12日(祝)までは「願いは無限大！メッセージオーナメント」も実施。5種類のキャラクターデザインから選んで、新年の夢や目標を書いて館内のツリーに飾ることができる。家族みんなの願いを込めて、特別な年始を迎えてみては？
■うれしい先着特典やお得なキャンペーンも！
期間中、2500円以上購入のオーパ・ビブレ・フォーラスアプリ会員限定で、セサミストリートのキャラクターがデザインされたスティックバルーン(全5種)を先着プレゼント。第1弾は2025年11月15日(土)・16日(日)にクッキーモンスター、アビー、ビッグバード、第2弾は2026年1月2日(金)・3日(土)にクッキーモンスター、エルモ、バート＆アーニーのデザインが登場する。アプリは無料で簡単に登録できるので、この機会にぜひ。
※先着数、実施期間は店舗により異なります。
※なくなり次第配布終了となります。
※⼀部実施していない店舗があります。
さらに2025年12月12日(金)から12月25日(木)までは、5000円以上のお買い物で参加できる「アプリdeスクラッチ抽選会」も開催。最大5万円相当の豪華景品やアプリショッピングチケットが合計1000名に当たるチャンス！クリスマスショッピングがもっと楽しくなりそう。
■SNSキャンペーンやPOP-UP STOREも見逃せない！
オーパ・ビブレ・フォーラス公式Xアカウント(@opa_vivre_forus)では、2つの魅力的なキャンペーンを実施する。まずは「オリジナルアクリルフレークシールが当たる！Xフォロー＆リポストキャンペーン」。2025年11月15日(土)から12月11日(木)23時59分までの応募期間中、公式アカウントをフォローしてプレゼント対象投稿をリポストすれば、抽選で100名にセサミストリートのオリジナルアクリルフレークシールが当たる。かわいいキャラクターデザインのシールは、手帳やノートのデコレーションにもぴったり。
さらに、食欲旺盛でクッキーには目がないクッキーモンスターの「10の名言」が、公式Xアカウントで2025年11月15日(土)から順次投稿される。クッキーモンスターならではのユーモアあふれる言葉に、きっと元気をもらえるはず。
そして横浜ビブレでは、2025年1月1日(祝)から1月12日(祝)まで、セサミストリートのPOP-UP STOREが期間限定オープン。詳細は特設サイトで順次公開予定なのでお楽しみに。この冬は、セサミストリートの仲間たちに会いに全国のオーパ、ビブレ、フォーラスへ足を運んでみてはいかが。
【対象店舗：全国のオーパ、ビブレ、フォーラス16店舗】
高崎オーパ
新百合丘オーパ
三宮オーパ
キャナルシティオーパ
金沢フォーラス
横浜ビブレ
秋田オーパ
水戸オーパ
湘南藤沢オーパ
八王子オーパ
心斎橋オーパ
河原町オーパ
三宮オーパ２
大分オーパ
那覇オーパ
明石ビブレ
TM and (C)2025 Sesame Workshop
