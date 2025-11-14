全国のオーパ、ビブレ、フォーラスでは、2025年11月15日(土)から2026年1月12日(祝)の期間、セサミストリートとのコラボ企画「Limitless Winter Holiday」が開催される。セサミストリートの仲間たちが館内を彩り、親子で楽しめる企画が盛りだくさんなのでぜひチェックしてみて。

【画像】クッキーモンスターだらけのツリーが登場！

サンタ帽をかぶったクッキーモンスターがお出迎え！11月15日からスタート


■クッキーモンスターのぬいぐるみツリーがお出迎え！

特に注目は、クッキーモンスターのぬいぐるみでデコレーションされたツリー。2025年11月15日(土)から、高崎オーパ、河原町オーパ、三宮オーパ、三宮オーパ2、キャナルシティオーパの5店舗限定で登場する。ここでしか見られないスペシャルなツリーとともに、冬のすてきな思い出を残してみよう。

※展開期間は店舗により異なります。

クッキーモンスターのぬいぐるみで飾られたクリスマスツリーが5店舗限定で登場


■親子で楽しめる参加型イベントが充実！

全国のオーパ、ビブレ、フォーラス16店舗では、「重ねてできる！重ね捺しスタンプラリー」が開催される。4カ所に設置されたスタンプを台紙に重ね捺しすると、セサミストリートのキャラクターが描かれた1枚のイラストが完成。2025年12月25日(木)までの第1弾と、2025年12月18日(木)からの第2弾と、2種類のデザインが楽しめる。完成したカードはグリーティングカードとしても使えるので、お友達へのプレゼントにもぴったり。

【第一弾】2025年11月15日(土)〜12月25日(木)

【第二弾】2025年12月18日(木)〜2026年1月12日(祝)

4つのスタンプを重ね捺しすると完成！グリーティングカードにもなるスタンプラリー


また、2026年1月1日(祝)から1月12日(祝)までは「願いは無限大！メッセージオーナメント」も実施。5種類のキャラクターデザインから選んで、新年の夢や目標を書いて館内のツリーに飾ることができる。家族みんなの願いを込めて、特別な年始を迎えてみては？

新年の願いを込めて！5種類から選べるメッセージオーナメントカード


■うれしい先着特典やお得なキャンペーンも！

期間中、2500円以上購入のオーパ・ビブレ・フォーラスアプリ会員限定で、セサミストリートのキャラクターがデザインされたスティックバルーン(全5種)を先着プレゼント。第1弾は2025年11月15日(土)・16日(日)にクッキーモンスター、アビー、ビッグバード、第2弾は2026年1月2日(金)・3日(土)にクッキーモンスター、エルモ、バート＆アーニーのデザインが登場する。アプリは無料で簡単に登録できるので、この機会にぜひ。

※先着数、実施期間は店舗により異なります。

※なくなり次第配布終了となります。

※⼀部実施していない店舗があります。

先着プレゼント！アビー、クッキーモンスター、ビッグバードのスティックバルーン(第1弾)


さらに2025年12月12日(金)から12月25日(木)までは、5000円以上のお買い物で参加できる「アプリdeスクラッチ抽選会」も開催。最大5万円相当の豪華景品やアプリショッピングチケットが合計1000名に当たるチャンス！クリスマスショッピングがもっと楽しくなりそう。

■SNSキャンペーンやPOP-UP STOREも見逃せない！

オーパ・ビブレ・フォーラス公式Xアカウント(@opa_vivre_forus)では、2つの魅力的なキャンペーンを実施する。まずは「オリジナルアクリルフレークシールが当たる！Xフォロー＆リポストキャンペーン」。2025年11月15日(土)から12月11日(木)23時59分までの応募期間中、公式アカウントをフォローしてプレゼント対象投稿をリポストすれば、抽選で100名にセサミストリートのオリジナルアクリルフレークシールが当たる。かわいいキャラクターデザインのシールは、手帳やノートのデコレーションにもぴったり。

Xフォロー＆リポストキャンペーンで100名に当たる！オリジナルアクリルフレークシール


さらに、食欲旺盛でクッキーには目がないクッキーモンスターの「10の名言」が、公式Xアカウントで2025年11月15日(土)から順次投稿される。クッキーモンスターならではのユーモアあふれる言葉に、きっと元気をもらえるはず。

SNS限定配信「クッキーモンスターの10の名言」でホリデーシーズンを盛り上げる


そして横浜ビブレでは、2025年1月1日(祝)から1月12日(祝)まで、セサミストリートのPOP-UP STOREが期間限定オープン。詳細は特設サイトで順次公開予定なのでお楽しみに。この冬は、セサミストリートの仲間たちに会いに全国のオーパ、ビブレ、フォーラスへ足を運んでみてはいかが。

【対象店舗：全国のオーパ、ビブレ、フォーラス16店舗】

高崎オーパ

新百合丘オーパ

三宮オーパ

キャナルシティオーパ

金沢フォーラス

横浜ビブレ

秋田オーパ

水戸オーパ

湘南藤沢オーパ

八王子オーパ

心斎橋オーパ

河原町オーパ

三宮オーパ２

大分オーパ

那覇オーパ

明石ビブレ

セサミストリートの仲間たちが勢ぞろい！「Limitless Winter Holiday」のメインビジュアル


TM and (C)2025 Sesame Workshop