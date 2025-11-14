タレントのpecoさん（30）が13日、スティックコーヒーブランドの体験型イベントに登場。今年一年の息子の成長を振り返りました。

■peco「息子も7歳になって、またすごく成長した」

イベントでpecoさんは、2025年を振り返り「息子も7歳になって、またすごく成長したんですよ。体も大きくなったし、心もすごく成長して。今までにはなかった悩みもすごく増えてきたりとかして、もちろん大変な時もあるんですけど、それもまたほんのり幸せだなっていうような一年でした」と、息子の成長を感じた一年だったことを明かしました。

さらに、“今年はどのような秋を楽しんだ？”と聞かれると、“食の秋”と答えたpecoさん。理由としては「食べることが大好きなので、焼き肉だったりとか。かぼちゃ・きのこ、そういう秋の物もすごく食べましたね。でも、息子がきのこ、どうやっても食べてくれないので、この秋はすごく息子にどうやってきのこをバレずに食べてもらおうかっていうのをすごく考えた秋でした」と、振り返りました。

さらに、“息子が食べられるようになったか？”と聞かれると「食べてくれませんでした」とpecoさんは即答。「“見た目がいやだ”って言うので、やっぱりどうしても本当に粉々くらいにしないとなんですけど。次の食の秋がくるまでに、ちょっとでも克服してもらおうかな」と、来年の息子の成長に期待を寄せました。

pecoさんが登場したのは『CAFÉ LATORY ROOM』メディア向け先行お披露目体験会です。