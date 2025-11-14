自民党埼玉県連の幹事長を務めてきた小谷野五雄県議（６９）が県連の政治資金を私的流用した疑いがある問題で、県連は１４日、２回目の党紀委員会を開き、小谷野氏を最も重い除名処分とした。

１０日以内に再審査請求がない場合は処分が確定する。

県連が設置した調査委員会は、幹事長就任後の２０２０〜２５年に小谷野氏が提出した領収書１３５７件、総額約２７９５万円分を不正利用と認定。領収書にはチャイルドシートやペットフードなどの日用品が多く含まれていた。

国会議員や県議、党員でつくる県連の党紀委員会は１４日、約４０分にわたって非公開で協議した。全会一致で除名処分とすることを決定した。会合後に記者会見した党紀委員長の鈴木正人県議は、不正利用した金額の多さなどを挙げ「前代未聞だ。除名処分にせざるを得ない」と述べた。

小谷野氏は１１日、弁明書を提出。「領収書の提出方法に不徹底があり、一部に日用品が混入した」などと主張したが、党紀委員会は、「疑義や事実誤認がある」として退けた。

小谷野氏が今後、再審査を求めた場合、県連の総務会が再審査の必要性を判断する。