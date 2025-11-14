「プロレス・ドラディション」（１４日、後楽園ホール）

メインイベントで、７１歳の藤波辰爾が、新日本プロレスの前ＩＷＧＰ世界ヘビー級王者ザック・セイバーＪｒ．（３８）とシングルマッチ６０分一本勝負で戦った。９分４２秒、ザックドライバーで玉砕したものの、現役バリバリのトップ選手相手にドラゴン殺法で戦い抜き、満員となった１４７３人の観客は拍手喝采。来月には７２歳となるが、「誰かがどこかで意地を張らないと。僕らの先輩、猪木さんを筆頭に、プロレスラーは夢を売る商売だから。自分の体力が続く限りリングに立ちたい。引退の二文字は見えません！」と、高らかに宣言した。

来年にはデビュー５５周年を迎えるプロレス界のレジェンドが、先月までＩＷＧＰ世界ヘビー級王者だったザックと一対一で対峙すること事態が異例だった。序盤は相手の得意とするグラウンドで攻め立てられたが、藤波もスモールパッケージホールドやアームロックで切り返すなど、クラシカルなテクニックで応戦。強烈な左張り手で劣勢を打開し、ドラゴンスリーパーで締め上げると場内が沸いた。さらに、伝家の宝刀ドラゴンスクリューからの足の字固めで相手の脚を破壊。最後はマットに沈められたものの、ドラゴン健在にファンは歓喜し、少年時代からＶＨＳで藤波の試合を何度も見てきたザックも大先輩に最敬礼した。

大一番を終え、自分の足でリングを降りた藤波は「ホッとしました。彼も（力を）半分も出してないかもしれないが、もっと自分も（若くて）いいときに彼とやりたかったな。（ザックは）うまいね」と充実の表情。現役トップ選手と異例の一騎討ちで戦い抜き、「僕も現役としてリングに上がっている以上は、時折悲鳴を上げるくらいの試合をしておかないと、声を大にして現役と言えない。（まだ）一つ二つ夢があるので、叶えるまでは現役を続けていきたい。そういう意味では、ザックというすごくいい選手とこの時期に当たれて、感謝ですよ」と感慨を込めた。