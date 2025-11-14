「目を瞑っていても入る」角度から左足を一閃。堂安律が「練習通り」のゴラッソで貫禄を示す【日本代表】
2025年11月14日、日本代表が豊田スタジアムでガーナ代表を２−０と破った。この試合でゴラッソから貴重な２点目を決めたのが、右ウイングバックで先発出場した堂安律だ。
１−０で迎えた60分、久保建英のスルーパスを受けた堂安はペナルティエリア右から左足を一閃。そして、GKのニアサイドを抜けたシュートでゴールネットを揺らした。このゴールを振り返って、堂安は「練習通り」とコメントした。
「ペナリティエリア内で受けたのが１回だけだったので、（パス）をもらえたらシュートを打とうと思っていました。速い振りでコンパクトに打てたので、練習通りでしたね」
まさに堂安らしいシュート。事実、本人は「目を瞑っていても入る角度。あそこは得意なコースです」と決めて当然のような口調で話した。
堂安ここにあり、それを示す貫禄の一撃でもあった。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長）
【画像】国内でガーナ＆ボリビアと対戦！年内最後の親善試合に挑む日本代表招集メンバーを一挙紹介！
