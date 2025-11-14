IMP.の椿泰我が出演する、RCCテレビ「イマナマ！」の木曜コーナー「広島パンパカパーン」の第49回が先日放送された。今回は視聴者おすすめのパン屋めぐりで海辺の人気店を訪れ、大いに盛り上げた。

舞台は廿日市市・宮島口。視聴者からの推薦が相次いだ手作りパン店「エッフェル」を訪問した椿は、いつものハイテンションな決めぜりふ「IMP.の元気印、2つの筋肉がバッキバキ。ツーバキバキ、椿泰我です！」でロケをスタート。店頭のオブジェ「白いおじさん」との2ショットも披露し、オブジェに「ちょっと笑顔が硬めでしたね」とちゃめっ気たっぷりにコメントした。

店は無添加かつ国産素材を多く使用する“体にやさしい”パン作りが評判で、国内外の観光客にも人気の名店。椿は店の人気ベスト3を試食し、ナンバー1を当てるという企画「ご褒美チャレンジ」に挑戦。もちもち食感のベーグルや旬のフルーツをふんだんに使ったデニッシュを前に、食レポも冴え渡った。

季節限定の「カボチャ・チーズ・ゴマのベーグル」については「美味しい！カボチャがゴロっと入ってるんですけど、ベーグルのもちもち感と別物じゃなくって、チーズの溶け具合とほど良い塩味とでゴマがめちゃめちゃいいアクセントになってますね」と素材の調和を的確に表現。続く「木いちごのデニッシュ」では「カスタードが甘すぎず、フルーツの酸味のバランスがめちゃめちゃいいですね」「噛んだ瞬間に一気に味が広がってきてめちゃめちゃ美味しい」と手放しで称賛した。広島県産いちじくを山盛りのせた「いちじくのデニッシュ」には「こんなに乗せます？」と驚きつつ「いちじくは酸味がそんなにないので、カスタードとか素材の甘さがより伝わりますね」と冷静に分析した。

店内の陳列や見せ方などから導き出したナンバー1予想は「カボチャ・チーズ・ゴマのベーグル」だったが、結果発表で栄冠は「いちじくのデニッシュ」に。予想は2位で惜しくも的中ならなかった椿は「今日は外れる気してたんですよ」と振り返り笑いを誘った。

椿の持ち前の明るさと全力投球の食レポで視聴者に愛される人気企画。今回の結果で「ご褒美チャンレジ」は5連敗となったものの、現地で美味しいパンを堪能し、お茶目なトークで現場を和ませる姿は健在だ。椿は視聴者との距離感も抜群で、ロケ中に出会ったファンとの交流も番組の見どころの一つになっている。