「ザワつく！金曜日」のスピンオフ番組として、１４日にテレビ朝日系「ザワつく！路線バスで寄り道の旅」（午後６時５０分）が放送され、タレントの長嶋一茂、司会進行のお笑いコンビ「サバンナ」の高橋茂雄、お笑いタレント・宮川大輔、俳優のディーン・フジオカ、タレントのウエンツ瑛士の男性陣に加え、ゲストとして女優の菊池桃子が出演した。

路線バスを貸し切り、クイズに答えながら埼玉県について紹介。餃子工場を訪れ中華料理を食べながらのトークで菊池に男性の好みについて質問する場面があった。

長嶋が「この５人だと誰と付き合いたい？」と質問。すると菊池は「私、あまり言ってないんですけど、小学生の時からすごくモテたんですよ」と話し、男性陣が「知ってますよ」と総ツッコミ。「色んなタイプの告白を経験してるので、そういうのもイメージしながらだと…大輔さん」と宮川を指名した。

これに長嶋が「このメガネのどこがいいんですか？」とクレームを入れると、「大事なところではしゃべってくださってるんですけど、基本ちょっと引いてらして」とその理由を語った。

続けて長嶋は「じゃあ、一番付き合いたくない人は誰ですか？」と質問。これに菊池は「ウエンツさんかな」と意外な返答。立ち上がって背中を向けてショックを受けるウエンツだったが、その理由は「私、きれいなお顔してる男性、お化粧した時に自分が負けそうだと嫉妬しちゃうんですよ」と説明。

菊池は続けて「私が努力してもかなわないみたいな。そういうポテンシャルをウエンツさん持ってるから」とフォローしたが、高橋は「それは建前上の理由で、本当は何か嫌なんでしょうね」と返し、長嶋は「おまえのこと本当に嫌いだと思う」とウエンツに追い打ちをかけた。菊池は「ウエンツさん、ごめんなさい」と平謝りしていた。