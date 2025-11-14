“得意なコース”から貴重な追加点奪取!! 1年半ぶりゴールの堂安律「あそこで受ければ決める自信がある」

“得意なコース”から貴重な追加点奪取!! 1年半ぶりゴールの堂安律「あそこで受ければ決める自信がある」