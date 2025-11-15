├新ユニ第1号ゴールは腕章巻いた南野拓実!! アフリカ勢にも快勝「高い強度で試合に入っていくことを意識した」

├元同僚のフランシスが負傷交代…上田綺世は田中碧の胸中も案じ心痛める「お互いに時間がかかるかもしれない」

【キリンチャレンジ杯】(豊田ス)日本 2-0(前半1-0)ガーナ<得点者>[日]南野拓実(16分)、堂安律(60分)主審:ベンジャミン・エイブラハム副審:ブラッドリー・ライト、マー・ジー

├191cmFW後藤啓介が途中出場でA代表デビュー!終盤は北野、佐藤ら20歳前後の若き攻撃陣に

├代表デビューからフル出場続ける鈴木淳之介、左WBでもプレーし「さらに良くしていける」

├「穴にはなりたくないんで」屈強なガーナにも堅実に輝いた久保建英、イメージ通りの2ゴール演出「近い選手とうまく連係できた」

├ケガ人続出の守備陣を統率する谷口彰悟「3人の関係、5人の関係はブラジル戦より良かった」

├初招集の21歳北野颯太がA代表デビュー「幸せな気持ち」も「デビュー戦というのもあって行き過ぎた」

├屈強ガーナをも圧倒した佐野海舟、奪って運んだ先制アシスト&圧巻デュエルも「もっと速く行けた」

└ニアサイド破る貴重な追加点に自画自賛、堂安律「速い振りでコンパクトにイメージどおり蹴れた」