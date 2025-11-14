新ユニ第1号ゴールは腕章巻いた南野拓実!! アフリカ勢にも快勝「高い強度で試合に入っていくことを意識した」
[11.14 キリンチャレンジ杯 日本 2-0 ガーナ 豊田ス]
キャプテンマークを巻いたMF南野拓実が国際親善試合で2戦連発となる先制点を奪い、日本代表の快勝を導いた。
ワールドカップでも着用する新ユニフォームでの初戦となったガーナ戦。南野はスコアレスの前半16分、MF佐野海舟が中央右寄りを前進したところで左にポジションを取ってパスを引き出す。冷静にトラップするとGKとの1対1を制すゴール右へのシュートで先制点。これが木村和司氏に並んで歴代8位タイとなる日本代表通算26点目になり、新ユニフォームでのチーム第1号ゴールにもなった。
「先制点が欲しいと思っていたし海舟から良いパスがきた。ゴールすることができてよかった」
そう振り返った南野はアフリカ勢に引けを取らず2-0で制した一戦について、「1対1のデュエルで負けないところだったりとか、立ち上がりのところで相手を圧倒できるようにしっかりと高い強度で試合に入っていくことを意識した」と振り返る。次戦は南米予選でブラジル代表にも勝利したボリビア代表との一戦となっており、同様に強度の高いプレーで相手を上回ることが求められそうだ。
次戦は年内最後の代表戦。南野は「しっかり良い準備をして勝利に向かって頑張っていきたい」と述べ、白星で締めくくる考えだ。
