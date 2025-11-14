日本代表は4戦ぶりクリーンシート達成! 選手称える森保監督「いい守備があって、いい攻撃がある」
[11.14 キリンチャレンジ杯 日本 2-0 ガーナ 豊田ス]
ワールドカップ出場国に対し、勝利を収めた。日本代表はガーナを2-0で撃破。森保一監督は「W杯に向けて、いい準備になった強化試合になった」と振り返った。
北中米W杯アフリカ予選を8勝1分1敗の好成績で勝ち抜いた強豪国を相手に、完璧な試合運びをした。守備を固めてきたガーナに対し、日本は冷静な攻撃を展開。前半16分に南野拓実、後半20分には堂安律がゴールを決めた。
「ガーナがリトリートしてきて、守備を固めてきた。こういう個の強い相手が組織的に守備を固めてきたときに、どうやって崩していくか。選手たちはこじ開けるというところで結果を出してくれた」。森保監督はそう語りつつ、守備面でも選手たちをねぎらった。
ここまで3試合連続で2失点を喫していた。そのなかで、指揮官は「あまり言いすぎると(選手たちが)気になって失点のことばかり考えると思って言っていなかった」と守備を見守った。守備陣は安定感を崩すことなく、4試合ぶりにクリーンシート達成。「いい守備があって、いい攻撃がある。選手たちが結果を出してくれた」と目を細めた。
ワールドカップ出場国に対し、勝利を収めた。日本代表はガーナを2-0で撃破。森保一監督は「W杯に向けて、いい準備になった強化試合になった」と振り返った。
北中米W杯アフリカ予選を8勝1分1敗の好成績で勝ち抜いた強豪国を相手に、完璧な試合運びをした。守備を固めてきたガーナに対し、日本は冷静な攻撃を展開。前半16分に南野拓実、後半20分には堂安律がゴールを決めた。
ここまで3試合連続で2失点を喫していた。そのなかで、指揮官は「あまり言いすぎると(選手たちが)気になって失点のことばかり考えると思って言っていなかった」と守備を見守った。守備陣は安定感を崩すことなく、4試合ぶりにクリーンシート達成。「いい守備があって、いい攻撃がある。選手たちが結果を出してくれた」と目を細めた。