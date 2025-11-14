森保J、南野&堂安弾でガーナ撃破!! 後藤&北野がA代表デビュー、早川&安藤ら国内組台頭で充実の白星
[11.14 キリンチャレンジ杯 日本 2-0 ガーナ 豊田ス]
日本代表は14日、キリンチャレンジカップでガーナ代表と対戦し、2-0で勝利した。前半16分、ゲームキャプテンのMF南野拓実が歴代8位タイの通算26ゴール目を挙げ、先制に成功すると、後半20分にウイングバック起用のMF堂安律が1年半ぶりの代表弾。10月のブラジル戦に続いてW杯出場国を相手に2連勝を果たした。終盤にはFW後藤啓介とMF北野颯太もA代表デビューを飾るなど、経験も重ねる実りあるテストマッチとなった。
年内最後の代表シリーズの初戦。第2次森保ジャパンでは初めてとなるアフリカ中南部勢との戦いで、フィジカルに強みを持つガーナを迎え撃った。
システムは引き続き3-4-2-1でGKは早川友基が欧州組も交えた代表で初出場。3バックは左からDF鈴木淳之介、DF谷口彰悟、DF渡辺剛が並び、ダブルボランチはMF田中碧とMF佐野海舟の組み合わせとなった。ウイングバックは左にMF中村敬斗、右に堂安。シャドーは左にゲームキャプテンの南野、右にMF久保建英が入り、1トップはFW上田綺世が務めた。
立ち上がりは日本がボールを握り、ガーナの出方をうかがう展開でスタート。ガーナがハイプレスに出てくるのを察すると、リスクの低いショートパスで相手の足を止めさせながら押し込んでいった。前半3分には久保の浮き球パスから上田がポケット右を取り、CKにつなげるという良い形を作った。
前半4分には相手のロングボールに谷口が競り勝った後、中盤がこれを拾えずにカウンターを招いたが、渡辺がなんとかカバー。同6分にはGKの縦パスをカットした佐野が素早く縦に出し、これを受けた久保が斜めにつけると、南野がゴール左斜め前から走り込み、右足でシュートを狙う。だが、うまくボールにミートせず、GKの正面に飛んだ。
ガーナは1トップ起用のFWアントワーヌ・セメニョにボールを集め、フィジカル重視の攻勢を試みるが、谷口がポジション取りでも競り合いでも負けることなく、圧巻の安定感を披露。前半11分には谷口の完璧なカバーリングから鈴木がミドルシュートを放つ。同13分には左サイドから田中がFKを入れると、こぼれ球に南野、鈴木が反応するもガーナ守備陣が死守。カウンターを受けそうになったが、相手のパスミスに救われた。
前半15分には前田遼一コーチが指揮を執るセットプレーから良い形を作った。久保の左CKに対し、GK前のブロックに入っていた南野がニアに走り込むと、そこに久保が鋭いショートパス。南野が見事なフリックを見せると、フリーになっていた堂安が左足ダイレクトで狙った。堂安のシュートは大きくふかしてしまったが、可能性を感じるサインプレーだった。
そうして迎えた前半16分、日本が先に試合を動かした。相手の縦パスを佐野が奪い、堂安と久保も絡みながら右サイドを前進すると、リターンを受けた佐野がドリブルで前進。最後はバイタルエリアを横断するパスを通すと、そこに走り込んだ南野が冷静にGKとの1対1を制し、ネットを揺らした。南野は10月のブラジル戦(◯3-2)に続いてキャプテンとして2戦連発。代表通算26点目とし、木村和司氏に並んで歴代8位となった。
そこからは押し込まれる時間帯が続き、前半26分には立て続けにピンチ。まずはDFデリック・ケーンのクロスに対し、鈴木がFWブランドン・トーマス・アサンテのボレーシュートを許す形となったが、身体を寄せていたことでなんとか枠を外させる。また直後にはCKの波状攻撃からケーンにミドルシュートを打たれるも、これも枠外に飛び、命拾いとなった。
それでも日本は前半28分、右に開いた久保の鋭い縦パスを南野がつなぎ、左サイドを中村が突破すると、クロスに堂安が反応。シュートはDFデリック・ケーンに阻まれたが、左右に大きく振った良い形だった。同40分には久保が右サイドを侵入し、マイナス方向へのクロスを入れたが、惜しくも中村には合わず。1-0のままハーフタイムを迎えた。
後半も冷静に試合に入った日本は3分にファーストチャンス。谷口のボール奪取から素早く堂安が縦につなぎ、上田が持ち運んで右足シュートを狙う。だが、圧巻のパワーシュートだったが惜しくも枠を外れた。同7分には上田のポストプレーから田中がミドルシュートを狙ったが、振った足が後ろから足を出したMFアブ・フランシスの右足首と接触。このプレーでフランシスが負傷し、試合が一時中断した。
ガーナの選手たちが打ちひしがれた表情を見せるなか、不運な接触となった田中、フランシスと元同僚の上田も動揺した様子。田中の目には涙も見られた。ただ、再開時には気持ちを切り替え、そのまま攻勢を展開。同14分には上田のポストプレーで深く攻め込み、佐野のミドルシュートがGKを強襲すると、直後には久保の左CKから渡辺が惜しいヘディングシュートを放った。
そうして迎えた後半15分、日本が追加点を奪った。上田のポストプレーから久保がパスを受け、タメをつくると、右サイドを攻め上がった堂安にパス。堂安の前には2人の選手が立ちはだかっていたが、左足で相手DFの股を抜くシュートを放つと、これがニアポスト脇に突き刺さった。最終予選ノーゴールだった堂安は昨年6月11日の2次予選シリア戦(◯5-0)以来の1年半ぶり弾。これで代表通算11ゴール目となった。
日本は後半18分、シンプルなこぼれ球からFWカマルディーン・スレマナにシュートを打たれたが、これは早川の正面。同23分には森保一監督が2枚替えを決断。田中と堂安に代わってMF藤田譲瑠チマとDF菅原由勢を投入した。田中は相手ベンチの前に寄り、負傷シーンへの謝意を伝えてから日本ベンチに戻って行った。
日本はその後も攻め手を緩めず、中村のカットインシュート、上田のパワーシュート、藤田のミドルシュートで次々とゴールを狙う。そして同32分、日本は上田、久保、南野を下げて初招集の後藤と北野、地元豊田市出身のDF安藤智哉を投入。後藤と北野はこれがA代表デビューで、E-1選手権メンバーの安藤はフルメンバーでは初出場となった。
その場でポジション変更も行われ、鈴木が左ウイングバック、中村が左シャドーに変更。強豪国を相手に貴重なテスト起用となった。また同37分には中村に代わってMF佐藤龍之介が投入され、そのまま左シャドーに入った。その後も日本は攻め続け、2点のリードを守ってタイムアップ。ブラジル戦に続く2連勝に加え、国内組の早川、安藤、佐藤がアフリカ勢との対戦を経験でき、充実のテストマッチとなった。
(取材・文 竹内達也)
