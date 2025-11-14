時速36km、新曲「Gazer」MV公開
時速36kmが、11月5日にリリースした新曲「Gazer」のミュージックビデオを公開した。
ミュージックビデオの監督はhamaibaが務めた。子どもが空想の中で作り出した宇宙のように、星が飾られた空間で、光と影の中に見どころあるメンバーの演奏シーンが広がっている。
本楽曲は、信じる対象の価値が変わっても、その行為が自分自身の価値であるというテーマを歌っている。演奏シーンと合わせて、ぜひ楽曲の魅力を感じてほしい。
新曲「Gazer」は、12月17日発売のEP『Around us』にも収録。EPには5曲の新曲も収録され、CDは現在予約受付中だ。
■「Gazer」
2025年11月5日（水） 配信リリース
配信リンク：https://36kmperhour.lnk.to/Gazer
■EP『Around us』
2025年12月17日（水） リリース
予約：https://36kmperhour.lnk.to/Aroundus_EP
配信：https://36kmperhour.lnk.to/Aroundus
CD / PCCI-00031 / 2,200円（税込）
▼収録内容
01.Around i
02.tiny spark
03.新式弐型
04.デイドランカー
05.Gazer
06.Happy
07.Around you
08.ゴースト
■＜時速36km one man live -hyper (un)usual＞
2025年12月14日（日）東京・渋谷CLUB QUATTRO 開場：16:30 開演：17:30
※SOLD OUT
関連リンク
◆時速36km オフィシャルサイト
◆時速36km オフィシャルX
◆時速36km オフィシャルInstagram
◆時速36km オフィシャルYouTubeチャンネル