氷川きよし、“絶対一択”のインナーブランド明かし圧巻スタイル公開「足細くて長くて羨ましい」「綺麗だわ」
歌手の氷川きよしさんは11月14日、自身のInstagramを更新。「私も絶対下着はカルバンクライン一択」と明かしました。
【写真】氷川きよしのスタイル抜群ショット
また、8枚目に歌手の倖田來未さんが出版した本を載せており、「くみちゃんビューティー本をありがとう！読むわ！ 私も絶対下着はカルバンクライン一択」とつづっています。表紙の倖田さんはカルバンクラインの下着を着けているため、それに共感したようです。
ファンからは、「キイナちゃん、綺麗だわ〜 心も綺麗なのよね 尊敬です」「ボードとうちわたくさん持って参戦します」「大阪は串カツやでー しっかり食べてフェスティバルに備えて下さいね」「ジーンズ姿も格好いい!! ですね」「スタイル良すぎです！」「メチャクチャ可愛い」「お美しい」「足細くて長くて羨ましい〜」と、称賛する声が相次ぎました。
(文:中村 凪)
「スタイル良すぎです！」氷川さんは「わては大阪がめっちゃ好きや！」とつづり、8枚の写真を投稿。氷川さんは、13日に大阪城ホールから3時間生放送された音楽番組『ベストヒット歌謡祭2025』に出演したようで、オフショットや大阪滞在を楽しむ様子を披露しています。1枚目は自身のソロショットで、金髪ヘアにもこもこのアウターとデニムパンツのコーディネートです。細めのデニムですらりと伸びた美脚に見とれてしまいます。
香取慎吾さんとのツーショットを披露同日の別投稿で「ベストヒット歌謡祭で香取慎吾さんと『勝手にしやがれ』を歌わせていただきまし」とつづり、歌手で俳優の香取慎吾さんとのツーショットを披露しました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
