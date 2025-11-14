俳優の益岡徹さん（69）が13日、肺炎のため92歳で亡くなった仲代達矢さんの通夜に参列し、恩師である仲代さんをしのびました。

仲代さんと妻で俳優の宮崎恭子さんが設立した俳優を育成する『無名塾』の出身の益岡さん。通夜の参列後に取材に応じ、“仲代さんはどんな方でしたか”と聞かれると「人間のいろいろな面というものを持ってらっしゃって、とても自分にとっては年数的なことで考えても先生だし、だけど先生という言い方を最初からしないでくれっていう主義の方だったので、“仲代さん”って言っていた」と、仲代さんとの思い出を語りました。

続けて「やっぱり20年、30年、40年を超えると、自分の大切な、寄って立つべき場所みたいな所に、“こっちへ来いよ”って言ってくださってるような。導いてくれてるような。親みたいな、先導してくれているといいますか、そういう大きな存在だったんだなっていうのを、ひつぎの中のお顔を見た時にすごく感じまして。そういう部分で、僕は実の親は20年以上前に亡くしているんですけど、またそういう気持ちがフッとよぎった」と、恩師との別れを惜しみました。

■仲代達矢さんからの印象的な言葉

益岡さんは、仲代さんからかけられた“印象的な言葉”を聞かれると「仲代さんご夫婦から聞いたことですけど、役者っていうのは生涯続けていくべきもので、小さくてもいいから、どこかでこれだって思う自分にとっての鉱脈みたいなものがあると。それをずっと、細くても途切れそうな感じになってもずっとコツコツ掘り進んでいく仕事なんだからな、というようなことを言われまして。ある時に、はたとそうかもしれないと、あとから。若いときにはちょっとわからない部分もあったんですけどね。その言葉っていうのは今でもとても残っています」と、大切にしている言葉を明かしました。

そして、益岡さんは「約30年前に、仲代さんの妻の宮崎さんがお亡くなりになって、同じ場所でお通夜と告別式があったんですけど、お通夜がすごく、宮崎さんのご遺体を真ん中にして、みんなで大酒盛り大会になりましてね」と、仲代さんの妻・宮崎さんの通夜・告別式での思い出を振り返りました。

続けて「不謹慎でひんしゅくを買っても当然なんですけど、仲代さんもそういう感じになってまして。みんなで言い訳じみたことかもしれないけど、にぎやかに明るく送り出すことができたんじゃないかみたいなことをみんなで言ってたことを思い出して。きょうも、もしそういう時間が少しでもあったら、絶対に忘れないことは確実なんですから、そういう瞬間もあればいいなと思っています」と、語りました。