【キリンチャレンジカップ2025】日本代表 2−0 ガーナ代表（11月14日／豊田スタジアム）

【映像】佐野海舟の「レベチすぎる先制点演出」

日本代表MFの佐野海舟が、圧巻の連続プレーで先制点を演出。大きな話題となっている。

日本代表は11月14日、国際親善試合でガーナ代表を2−0で撃破。ダブルボランチの一角でフル出場した佐野は、持ち前のインテンシティーを随所で発揮し、攻守に絶大な貢献を果たした。

16分には先制点は演出。中盤で持ち前のデュエルの強さを発揮してボールを奪うと、MF久保建英の横パスを受けて縦に持ち上がって中央に鋭いグラウンダーのパス。フリーでボールを受けたMF南野拓実は左足でワントラップすると、右足で丁寧なシュートをゴールマウスに蹴り込んだ。

「佐野レベチ海舟」の声も

南野のフィニッシュも素晴らしかったが、とりわけ話題となったのが回収、縦の突破、ラストパスと全てこなした佐野のプレー。SNSでは「海舟すげえや」「佐野レベチ海舟」「佐野海舟の良さが詰まってたようなゴールだったな」「海舟ほれてまうやろー」「海舟さらにバケモノになってる」「全盛期のカンテかよ」「佐野海舟のあのパスやば過ぎ」「海舟はビッグクラブ行くだろうな」「海舟のアシスト半端ないって」「もはや日本の心臓」「プレス、キャリー、パスと全てがえぐい」など大絶賛の声で溢れた。

この日はキャプテンの遠藤航を差し置いてスタメンに抜擢され、攻守で際立ったパフォーマンスを見せた佐野。続くボリビア戦（11月18日）のスタメンが注目される。

（ABEMA／サッカー日本代表）

