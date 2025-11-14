フィギュアスケート女子のグランプリ（ＧＰ）シリーズ・フランス大会で初優勝した中井亜美選手（１７）（ＴＯＫＩＯインカラミ）が１１日、千葉県の市川市役所を訪れ、田中甲市長に快挙を報告した。

中井選手は「楽しみながら演技したらすごく良い結果になって自信になった」と振り返った。

中井さんは今季シニアに本格参戦し、仏大会（１０月１７〜１９日）はＧＰデビュー戦だった。カナダ大会（同３１日〜１１月２日）でも３位に入り、１２月に名古屋市で開かれるＧＰファイナル進出を決めた。来年のミラノ・コルティナ五輪代表３枠を巡る争いでも有力視されている。

新潟県出身。浅田真央選手に憧れて５歳で競技を始め、船橋市に練習拠点を移すため市川市に転入した。現在は高校２年生だ。

中井選手はこの日、ＧＰの二つのメダルを胸に下げて訪問。南行徳中学校時代の担任だった大島実さん（３６）（県立船橋芝山高教諭）と田中市長から花束を贈られて笑顔を見せた。

五輪代表選出は、１２月の全日本選手権やＧＰファイナルの結果次第となる。「ライバルは自分自身。練習こそが自信につながるので、しっかり頑張りたい」と力を込めた。