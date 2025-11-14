¡Ú¥É¥é¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡ÛÆ£ÇÈÃ¤¼¤ Ìó18Ç¯¤Ö¤êàÌµ²æá¤Ç¥¶¥Ã¥¯¡¦¥»¥¤¥Ð¡¼Jr.¤È·ãÆ®¡ÖÀ¾Â¼¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¼ê½õ¤±¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
à±ê¤ÎÈôÎ¶áÆ£ÇÈÃ¤¼¤¡Ê£·£±¡Ë¤¬£±£´Æü¡¢¼çºË¤¹¤ë¡Ö¥É¥é¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×¸å³Ú±àÂç²ñ¤Ç¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤ÎÁ°£É£×£Ç£ÐÀ¤³¦¥Ø¥Ó¡¼µé²¦¼Ô¤Î¥¶¥Ã¥¯¡¦¥»¥¤¥Ð¡¼Jr.¡Ê£³£¸¡Ë¤ËÇÔÀï¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡º£Âç²ñ¤Ï£±£¹£¹£µÇ¯¤ËÆ£ÇÈ¤¬´úÍÈ¤²¤·¤¿¡ÖÌµ²æ¡×¤¬¥µ¥Ö¥¿¥¤¥È¥ë¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿¡£ÃÄÂÎ¤¬Ìµ²æ¤ò´§¤¹¤ëÂç²ñ¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤Î¤Ï£²£°£°£·Ç¯£±£²·î£±£³Æü¸å³Ú±àÂç²ñ°ÊÍè¡¢Ìó£±£¸Ç¯¤Ö¤ê¤Ç¡¢£¸»î¹ç¤¹¤Ù¤Æ¤¬¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤Î¥«¡¼¥ÉÊÔÀ®¡£Æ£ÇÈ¤Ï¥á¥¤¥ó¤Ç±Ñ¹ñÅÁÅý¤Î¡Ö¥¥ã¥Ã¥Á¡¦¥¢¥º¡¦¥¥ã¥Ã¥Á¡¦¥¥ã¥ó¡×¤ò·Ñ¾µ¤¹¤ë¥¶¥Ã¥¯¤È½é¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤ËÎ×¤ó¤À¡£
¡¡¹âÅÙ¤Ê¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Î¹¶ËÉ¤«¤é£Ö£±¥¢¡¼¥à¥í¥Ã¥¯¤ò»Å³Ý¤±¤Æ¤¤¤Ã¤¿Æ£ÇÈ¤Ï¡¢º¸ÏÓ¤Ë¥¥Ã¥¯¤òÏ¢È¯¤µ¤ì¤ÆµçÃÏ¤Ë´Ù¤ê¤Ê¤¬¤é¤â½³¤êÂ¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¡£ÂåÌ¾»ì¤Î¥É¥é¥´¥ó¥¹¥¯¥ê¥å¡¼¤«¤éÂ£´¤Î»ú¸Ç¤á¤ËÊá³Í¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥É¥é¥´¥óÄ¥¤ê¼ê¤«¤éµÕ¤µ²¡¤µ¤¨¹þ¤ß¤ÈÌÔ¹¶¤ò»Å³Ý¤±¤ë¤È¡¢¥¶¥Ã¥¯¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤â¼ó¸Ç¤á¤ÇÀÚ¤êÊÖ¤¹¡£¥¹¥ê¡¼¥Ñ¡¼¥Û¡¼¥ë¥É¤«¤é¥É¥é¥´¥ó¥¹¥ê¡¼¥Ñ¡¼¤Ø¤È°Ü¹Ô¤·¤¿Æ£ÇÈ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤òÀÚ¤êÊÖ¤µ¤ì¤ë¤È¥¶¥Ã¥¯¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ç¥Þ¥Ã¥È¤Ë¹ìÄÀ¡£¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤ÎºÇ¶¯³°¹ñ¿Í¤Ë£³¥«¥¦¥ó¥È¤òÃ¥¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Î¥ê¥ó¥°¾å¤Ç¤Ï¥¶¥Ã¥¯¤«¤é¡ÖÆ£ÇÈ¤µ¤ó¡¢º£Æü¤ÏËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡££±£¶ºÐ¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë´¶·ã¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥É¥ê¡¼¥à¥Þ¥Ã¥Á¤Ç¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤µ¤ì¡¢ÆüËÜ¸ì¤Ç¡Ö¤â¤¦£±²ó¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤é¤ì¤¿¡£Æ£ÇÈ¤â¡Ö£Ï£Ë¡ª¡×¤È²÷Âú¤·¡¢Âç²ñ¤ÏÂçÃÄ±ß¤ÇËë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£
¡¡Æ£ÇÈ¤Ï¡Ö¥Û¥Ã¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤é¤ì¤Ð¤À¤±¤É¡¢¤â¤Ã¤È¼«Ê¬¤Î¤¤¤¤»þ¤ËÈà¤È¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ê¡£º£Æü¤ÏÈà¤â°ú¤½Ð¤·£±¤Ä£²¤Ä¤·¤«½Ð¤·¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤È¥¶¥Ã¥¯¤ò¾Î»¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¥ê¥ó¥°¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë°Ê¾å¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬ÈáÌÄ¤ò¾å¤²¤ë¤è¤¦¤Ê»î¹ç¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ÈÀ¼¤òÂç¤Ë¤·¤Æ¸½Ìò¤È¸À¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£¸½Ìò¤È¤·¤Æ¤ÎÌ´¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Í¡×¤È¡¢º£²ó¤Î¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤ËÎ×¤ó¤À·Ð°Þ¤òÀâÌÀ¤·¤Ä¤Ä¡ÖÍß¤ò¸À¤¨¤Ð¤³¤³¤ËÀ¾Â¼¡Ê½¤¡Ë¤¬Î©¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤Ê¤Ã¤Æ¡£¡Êº£Æü¤Ï¡ËÀ¾Â¼¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¼ê½õ¤±¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Èà¤¬¥±¥Ä¤òÃ¡¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤«¤Ê¡×¤Èº£Ç¯£²·î¤Ë»àµî¤·¤¿Äï»Ò¤Ø¤Î»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¤Ï¹â¶¶¥Ò¥í¥à¡¢¤½¤·¤Æº£Ç¯¤Ï¥¶¥Ã¥¯¤È¡¢£·£°Âå¤ËÆÍÆþ¤·¤Æ¤â¤Ê¤ª¿·ÆüËÜ¤Î¥È¥Ã¥×Áª¼ê¤È¥·¥ó¥°¥ë¤ÇÀï¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¼ÂºÝ¤ËÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¸À¤¨¤ë¤³¤È¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¹¤´¤¤¡£Âè°ìÀþ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡£ËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤Áª¼ê¤À¤·¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È¸ÅÁã¤Î¸åÇÚ¤¿¤Á¤òÀä»¿¤·¤Ä¤Ä¤â¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À°úÂà¤Ï¸«¤¨¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÀ¸³¶¸½Ìò¤òÀÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£