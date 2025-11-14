£Î£È£ËÅÞ¡¦ÀÆÆ£·ò°ìÏº»á vs Î©·û¡¦¿ùÈø½¨ºÈ»á¥Ð¥È¥ëÂ³¤¯¡Ö»ö¼Â¤È¤·¤Æ²ñÇÉ¤Ï¤Ê¤¤¡×¡Ö£±¿Í²ñÇÉ¤Ï¤¢¤ë¡×
¡¡À¯¼£ÃÄÂÎ¡Ö£Î£È£Ë¤«¤é¹ñÌ±¤ò¼é¤ëÅÞ¡×¤ÎÀÆÆ£·ò°ìÏº»²±¡µÄ°÷¤¬£±£´Æü¡¢¹ñ²ñÆâ¤Ç²ñ¸«¤·¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤Î¿ùÈø½¨ºÈ»²±¡µÄ°÷¤¬£±£²Æü¤Î»²±¡Í½»»°Ñ°÷²ñ¤Ç¡Ö¼«Ì±²ñÇÉ¤È£Î£È£ËÅÞ²ñÇÉ¤¬¹çÎ®¡×¤È¤ÎÈ¯¸À¤Ë¹³µÄ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¿ùÈø»á¤äÎ©·ûÂ¦¤«¤é¤ÎÈ¿ÏÀ¤Ë±þ¤¸¤¿¡£
¡¡¿ùÈø»á¤¬¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤òÌä¤¤¤¿¤À¤·¤¿È¯¸À¤ËÀÆÆ£»á¤Ï¤¹¤°¤µ¤Þ»²±¡Áª¤ÇÉÍÅÄÁï»á¤¬ÍîÁª¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢£Î£È£ËÅÞ²ñÇÉ¤Ï¾ÃÌÇ¤·¤¿¤³¤È¤òÀâÌÀ¡£¡Ö¹ñ²ñ¤ÎÃæ¤Ç£Î£È£ËÅÞ¤Î²ñÇÉ¤ÏÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¡£¼«Ì±ÅÞ¤È£Î£È£ËÅÞ¤¬²ñÇÉ¤òÁÈ¤à¤³¤È¤ÏÀ©ÅÙ¾å¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¡£°Õ¿ÞÅª¤Êµõµ¶È¯¸À¡×¤ÈÄÉµÚ¤·¡¢»²±¡Í½»»°Ñ°÷Ä¹¤Ë¿ùÈø»á¤ÎÈ¯¸ÀÄûÀµ¤òµá¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¤«¡¢¿ùÈø»á¤Ï£±£´Æü¡¢£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ë¡Ö¡ÊÀÆÆ£»á¤Î¡Ë¼çÄ¥¤Ï»ö¼ÂÌµº¬¤Ç¤¢¤ê¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤È¤·¤Æ¸«²ò¤ò¤Þ¤È¤á¸øÉ½¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»Ã×¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡Î©·ûÌ±¼çÅÞ£Ó£Î£ÓÂÐ±þ¥Á¡¼¥à¤Î£Ø¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¤Ï¡ÖóîÆ£·ò°ìÏº»²µÄ±¡µÄ°÷¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤ÈÅý°ì²ñÇÉ¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ï¡Ö¡ØÌµ½êÂ°¡Ù¤ÎóîÆ£·ò°ìÏº¡×¤Ç¤¢¤ë»Ý¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Æ±»á¤Ïº£¸½ºß£Î£È£ËÅÞ¤ÎÉûÅÞ¼ó¤òÌ³¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¼çÄ¥¤Ï°ìÈÌÅªÍÑ¸ì¤Î»È¤¤Êý¤È¤·¤ÆÌµÍý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È»ØÅ¦¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö»²µÄ±¡±¿±Ä¾å¤Î¡Ø²ñÇÉ¡Ù¤Ï»²µÄ±¡ÀèÎã¾å£²¿Í°Ê¾å¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Î©Ë¡»öÌ³Èñ¸òÉÕË¡¾å¤Ï£±¿Í²ñÇÉ¤âÇ§¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡×¡Ö¼«Ì±¤È¤ÎÅý°ì²ñÇÉ²ò¾Ã¸å¤Î£±£±¡¿£±£±¤ËºÆÅÙ²ñÇÉ·ëÀ®ÆÏ¤òÄó½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀÆÆ£»á¤¬Î©Ë¡»öÌ³Èñ¤Î¸òÉÕ¤ò¼õ¤±¤ë¤¿¤á¤Î²ñÇÉ·ëÀ®ÆÏ¤ò¿½ÀÁ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¡Ø¼«Ì±ÅÞ¤È£Î£È£ËÅÞ¤¬Åý°ì²ñÇÉ¤òÁÈ¤ó¤À¡Ù»Ý¤Î¿ùÈøµÄ°÷¤ÎÍ½»»°Ñ°÷²ñ¼Áµ¿¤Ï»ö¼Â¤ËÈ¿¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢£·¡¿£²£°¤ÎÁªµó¤Î·ë²Ì£Î£È£ËÅÞ¤Î»²µÄ±¡µÄ°÷¤¬£±¿Í¤Ë¤Ê¤ê²ñÇÉ¤¬¾ÃÌÇ¤·¤¿¤Î¤Ç¡Ø¿ùÈøµÄ°÷¤ÎÍ½»»°Ñ°÷²ñ¼Áµ¿¤Ï°Õ¿ÞÅªµõµ¶¤Ç¤¢¤ë¡Ù»Ý¤ÎóîÆ£·ò°ìÏº»²µÄ±¡µÄ°÷¤Î¼çÄ¥¤Ï¡¢ÂÅÅö¤Ê¤â¤Î¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡ÀÆÆ£»á¤Ï¤³¤ÎÆü¤Î²ñ¸«¤Ç¡¢Î©·ûÂ¦¤ÎÈ¿ÏÀ¤Ë¤¢¤¤ìµ¤Ì£¤Ë¡Ö¹ñ²ñÆâ¤Ë£Î£È£ËÅÞ²ñÇÉ¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¡£¤â¤¦¤½¤ì°Ê¾å¤Ç¤â¤½¤ì°Ê²¼¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£Àµ¤·¤¯¾ðÊó¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Î¹ñ²ñµÄ°÷¤¬¹ñ²ñ¤Î¾ì¤Ç¡¢¤·¤«¤â¹â»ÔÁíÍý¤Ë¿¿¼Â¤Ç¤Ê¤¤½ñÎà¤ò¸«¤»¡¢À¯¸¢¤ò´Ù¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤¿¤é¥À¥á¡£»ö¼Â¤È¤·¤Æ²ñÇÉ¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È²þ¤á¤Æ¡¢¶ì¸À¤òÄè¤·¤¿¡£
¡¡À¯ÅÞ¤È²ñÇÉ¤ÏÊÌÊª¤Ç¡¢¹ñ²ñ±¿±Ä¤Ï£²¿Í°Ê¾å¤ÎµÄ°÷¤¬½êÂ°¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤Î²ñÇÉ¼çµÁ¤¬¤È¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£²ñÇÉ¤Î²ò¼á¤Ç¡¢Î©·ûÂ¦¤Ï¡ÖÎ©Ë¡»öÌ³Èñ¸òÉÕ¾å¤Î£±¿Í²ñÇÉ¡×¤Î³µÇ°¤ò»ý¤Á½Ð¤·¤¿·Á¤À¤¬¡¢»²±¡¤Î¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡Ö²ñÇÉ¤Ï£²¿Í°Ê¾å¤ÎµÄ°÷¤ò¤â¤Ã¤Æ·ëÀ®¤¹¤ë¡£µÄ°÷¼¿¦Åù¤Ë¤è¤ê²ñÇÉ¤Î½êÂ°µÄ°÷¤¬£±¿Í¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¡¢¾ÃÌÇ¤¹¤ë¡×¤ÈÄê¤á¡¢Î©Ë¡»öÌ³Èñ¤Î¸òÉÕ¤ò¼õ¤±¤ë²ñÇÉ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï£±¿Í¤Ç¤â²ÄÇ½¤À¤¬¡Ö±¡ÆâÃÄÂÎ¤¿¤ë²ñÇÉ¤È¤Î´Ö¤ÇÍ×·ï¤¬°Û¤Ê¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£