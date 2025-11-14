KID PHENOMENON「TGCしずおか」初出演決定 地元中高ダンス部とコラボステージ披露
【モデルプレス＝2025/11/14】1月10日にツインメッセ静岡 北館大展示場にて開催される「SDGs推進 TGC しずおか 2026」（以下、TGCしずおか2026）より、追加出演者が解禁された。
注目のメインアーティストに、LDH史上最大規模のオーディション『iCON Z 〜Dreams For Children〜』から誕生した7人組ダンス＆ボーカルグループで、TGC初出演となるKID PHENOMENONが追加決定。さらに、「W TOKYO×LDH JAPAN 地方創生プロジェクト」の一環として、地元・常葉大学附属常葉中学校・高等学校ダンス部とのスペシャルコラボレーションも決定し、11月14日に常葉大学附属常葉中学校・高等学校にて、ダンス部生徒たちにサプライズで発表された。生徒たちは今後、LDH JAPAN が運営するダンススクール「EXPG STUDIO」のインストラクターによるダンスの直接指導や、KID PHENOMENONとのリハーサルを経て、TGCしずおか当日、KID PHENOMENONとスペシャルコラボレーションパフォーマンスを披露する予定だ。
まるでダンス部生徒たちへサプライズのお知らせを届けにきたかような澄んだ風が優しく吹く放課後、急遽いつもの練習場所とは違う多目的ホールに集められたダンス部生徒たち。いつもとは違う緊張感に包まれる中、ダンス部顧問の安倍先生より「本日はある重大な発表があり皆さんに集まっていただきました。なんと来年2026年1月に静岡県で開催される東京ガールズコレクションに皆さんに出演していただくことが決定ました！」と告げられ、涙する生徒の姿が。想像以上のリアクションに、「ちょっと、泣いちゃった…！」と安倍先生も驚きを隠せない様子の中、続けてKID PHENOMENONからのサプライズビデオメッセージが披露されると、「ちょっと待って！推しです！」と歓喜の声が上がった。（modelpress編集部）
イベント名称：SDGs推進 TGC しずおか 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION（略称：SDGs推進 TGC しずおか 2026）
開催日時：2026年1月10日（土） 開場11：30 開演13：00 終演17：30（予定）
会場：ツインメッセ静岡 北館大展示場（〒422-8006 静岡県静岡市駿河区曲金3-1-10）
ゲストモデル：嵐莉菜、安斉星来、池田美優、加藤ナナ、川口ゆりな、河村ここあ、雑賀サクラ、さくら、田鍋梨々花、鶴嶋乃愛、なえなの、なごみ、那須ほほみ、希空、林芽亜里、土方エミリ、HITOMI（SAY MY NAME）、ブリッジマン遊七、MINAMI、村上愛花、村瀬紗英、ゆい小池（ゆいちゃみ）、YUUKI（IS:SUE）、ゆうちゃみ、米澤りあ、莉子、りんか 他※50音順
モデル：入江日奈子、小國舞羽、瀬川陽菜乃 他※50音順
ゲスト：一ノ瀬颯、王林、くれいじーまぐねっと、島村雄大、高尾颯斗、寺田心、とうあ、NAOYA（MAZZEL）、八村倫太郎（WATWING）、HAYATO（MAZZEL）、樋口幸平、日向亘、村重杏奈、もーりーしゅーと、杢代和人、MON7A 他※50音順
メインアーティスト：KID PHENOMENON、しなこ、BUDDiiS、MAZZEL、WILD BLUE 、WATWING、ONE OR EIGHT 他※50音順
MC：竹内由恵、ハリー杉山 他※50音順
◆KID PHENOMENON、TGC初出演決定
