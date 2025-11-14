◇サッカー国際親善試合 日本２―０ガーナ（１４日・豊田スタジアム）得点者＝南野、堂安

ＦＩＦＡランク１９位の日本代表は、来年の北中米Ｗ杯出場を決めている同７３位のガーナ代表を２―０で破った。２試合連続でキャプテンマークを巻いたＭＦ南野拓実が、前半１６分に先制弾。ブラジル戦から２戦連発となる代表戦通算２６得点目を挙げ、木村和司と並んで歴代８位とした。後半１５分にもＭＦ堂安律が追加点。４試合ぶりに無失点で勝ちきった森保ジャパンを、元日本代表ＭＦの北澤豪氏が解説した。

早い攻守の切り替えはボランチの佐野がもたらしている。ボールを奪われた後、相手の１本目のパスを奪い返し、そこからさらに攻撃の起点になれる。

南野のアシストが象徴的で、ボールを奪った後、まず自らがゴールに向かった。そのため、ガーナＤＦ陣は佐野に気を取られ、南野のマークが甘くなった。これまでボランチは遠藤、守田（英正）が先発することが多かったが、佐野の台頭で日本はさらにレベルが上がるだろう。

南野は絶好のチャンスを簡単にゴールを決め、チームに自信を与えた。終始、ハードワークしており、キャプテンマークを巻いた南野はまさにリーダーの姿を見せてくれた。久保の進化も強く感じた。今までの「俺が、俺が」というプレーよりも「周りを生かす」プレーが目立った。

９０分通してガーナと実力差を見せつけた。日本のレベルはますます上がってきている。（スポーツ報知評論家）