日本サッカー協会の宮本恒靖会長が１４日、試合前に「サッカー日本代表『最高の景色を２０２６』アンバサダー」のキービジュアルの変更が発表された件について、ガーナ戦の試合後に言及した。

報道陣から変更になった経緯について質問を受けた宮本会長は「それは、我々がちゃんと説明したいことをちゃんと説明するということになるかなと思います。我々がちゃんと伝えたいものがあるというとこです。そこだけです」と話した。

この件については、ＪＯ１・ＩＮＩから１２名がスペシャルユニットを組み「ＪＩ ＢＬＵＥ」としてアンバサダーに就任し、キービジュアルが公開されたが、デザインが韓国の国旗を連想させるとネット上で物議を醸し、元日本サッカー協会（ＪＦＡ）会長（現・相談役）で、日本トップリーグ連携機構代表理事会長の川淵三郎氏も「今広報に善処するよう連絡した」とＳＮＳにアップする事態となった。

議論を重ね、変更という結果に至ったとみられ、ＪＦＡは公式サイトや各種ＳＮＳを通じ「ＪＩ ＢＬＵＥの皆さんとの取り組みの意図や目的をより正確にお伝えしていくために検討を重ねた結果です。サッカー日本代表が『最高の景色を２０２６』を実現するために引き続きご支援をよろしくお願いいたします」などと声明を発表している。