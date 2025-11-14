元大阪府知事で、大阪市長も務めた弁護士の橋下徹氏（56）が、8日放送のテレビ大阪「大阪おっさんぽ」（土曜後6・58）に出演。首長時代に驚いた芸能人を明かした。

この日はゲストに勝俣州和を迎えて、大阪の街ブラロケ。そこで勝俣の恩人でもある和田アキ子の話になった。

「和田さんとは一度しかお会いしたことがない」というメッセンジャー・黒田は「飲み会での話はノリじゃないんですか？」と口にして、和田の“恐怖”の飲み会を直球質問で尋ねた。

勝俣は「打撃系をくらったとか、生放送で言うのは1割ぐらいしか言ってない」とむしろ、話を小さくしていると説明。「でも人間性がいいんですか？」と黒田が話すと、勝俣は「大好きです。優しくて、自分が損してでも教えを説いてくれる人はいない」と断言した。

これに橋下氏も同調し、「知事、市長の立場で行政の仕事を和田アキ子さんにやって頂くときは、まあ、きちっとやってくださった」と振り返った。

2014年に大阪城公園で行われた歴史イベント「大坂の陣400年天下一祭」に参加した和田についての思い出。当時、大阪市長だった橋下氏は「芸能の方だと、やんちゃな人とか来て、行政のやり方から外れてしまう人もいるけど、和田さんはキチッとやってくださいました」と回想。勝俣も「すごい、真面目！」と和田を称していた。