サッカーJ1アルビレックス新潟は11月14日、中野幸夫社長の来年1月末での退任を発表しました。後任には元GKで現在、営業本部長を務める野澤洋輔さんが就任します。

14日、新潟市中央区のデンカビッグスワンで開かれた会見に臨んだのは、新たに社長に就任することが決まった野澤洋輔さんです。



【アルビレックス新潟 野澤洋輔 取締役営業本部長】

「今シーズンの結果を持ちまして、J2降格という厳しい現実を迎えたこと心よりお詫びを申し上げます。この悔しさ、私はクラブの一員として深く痛みをもって受け止めています。しかし、この痛みこそがこのクラブをもう一度強くする、そう信じております」





来シーズンのJ2降格が決まったアルビは11月13日、今シーズン途中から就任した入江徹監督の退任を発表。14日午後には中野幸夫社長の退任を発表しました。中野社長はクラブを通し、「大きな後押しをいただいたにも関わらず、来季はJ2で戦うという結果となってしまいました。この結果を真摯に受け止めるとともに、大きな責任を痛感している。大変申し訳ございません」とコメントしています。その後任として来年2月から新たに社長に就任する野澤さんは現役時代、10年にわたってアルビに在籍し2003年には全試合に出場。ゴールキーパーとしてJ1昇格に貢献した人物です。【野澤洋輔さん（引退会見）】「アルビレックスの社長に…笑」引退会見でこう話し、現在は営業本部長を務める野澤さん。引退会見での言葉が現実のものとなり、クラブの立て直しを託されることになりました。【アルビレックス新潟 野澤洋輔 取締役営業本部長】「『このクラブとは誰のものなのか』と自分に問いただしたときに答えは明確で、この新潟に生きるすべての人のクラブだと思っている。これからもっともっと愛されるクラブにしていきたい」