サッカー・キリンチャレンジ杯 日本―ガーナ（１４日・豊田スタジアム）――日本（世界ランキング１９位）はガーナ（同７３位）に２―０で快勝した。

日本は１６分、南野が先制点を奪い、６０分に堂安が強烈なシュートを決めてリードを広げた。日本は１８日、国立競技場でボリビア（同７６位）と対戦する。

指揮官、何度も拍手

約２年ぶりとなるアフリカ勢との対戦は、最近課題が多かった前半に収穫があった。狙っていた速攻から、先制ゴールは生まれた。

１５分過ぎ、中央右で佐野が鋭い出足からボールを奪い取る。久保からのリターンを受けて前進すると、上田が相手を引きつけてできたゴール前のスペースへラストパス。フリーの南野が難なく流し込んだ。南野は２試合連続のゴールで代表通算２６得点とし、歴代８位の木村和司に並んだ。

「どうカウンターで逃げ道を作り出すかは日本の課題」。ブラジル相手に逆転勝ちした１０月の試合を受け、谷口はこう口にしていた。強豪との対戦では、守備で構える展開も多くなる。歴史的勝利にも、ボールを奪った後の攻め手に乏しく、すぐに奪い返される悪循環に陥った時間帯があったことを反省点に挙げていた。

この日は前向きの守備から次々とボールを回収し、素早い攻撃に転じた。相手がロングボールを使って日本が苦手とする身体能力を押し出す戦いをしてこなかったとはいえ、先制後は完全に試合を支配。ベンチ前の森保監督は何度も拍手を送った。

来年のワールドカップ（Ｗ杯）出場国との対戦で、３試合続けて前半に先制を許していた課題をきっちり修正。南野は「アフリカとの対戦は貴重。いい準備になる」と見据えていたが、実力国相手に充実の戦いを見せ、また一つ、本番への好材料を得た。（林田晴樹）

初出場の２０歳と２１歳、はつらつ

フル代表初出場を果たした北野と後藤が、前線ではつらつとしたプレーを見せた。７５分に同時にピッチへ。２０歳の後藤が相手ＤＦを背負うポストプレーで起点になると、「（若い世代で）引っ張っていく覚悟はある」と話していた２１歳の北野は欧州で磨いた球際の激しさで相手の守備を揺さぶった。「来年のＷ杯を目指す」と口をそろえる２人が、強い思いをプレーで表現した。

守備陣も奮闘

イングランド・プレミアリーグ屈指のアタッカー、ガーナＦＷセメンヨ（ボーンマス）を、日本の守備陣が封じた。谷口が「フィジカル勝負をしない」と語っていたように、パワーやスピードにたけた相手にボールが入っても、冷静に動きを見極めながら対応。セメンヨが５６分に交代するまで自由にプレーさせることなく、ゴールは許さなかった。

日本・森保監督「個の強い相手が組織的に守備を固めてきたときに、どうやって崩していくか、Ｗ杯に向けていい準備になった。選手が無失点にこだわって、攻撃はこじ開けて点を奪うというところに、よくトライしてくれた」

ガーナ・アッド監督「日本が攻守の転換が非常にうまく、ボールを奪われてはいけないと分かっていたが、先制されてしまった。多くの学びから修正していきたい」