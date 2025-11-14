※このお話は作者おにぎり2525さんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。

■これまでのあらすじ結婚3年目を迎えた主人公の妻が、待望の妊娠。だが、本格的につわりが始まると妻が日に日にワガママになっていく。しばらくして、妻は"実家に帰る"という置き手紙を残して姿を消すが、実家には帰っていなかった。そんな中、妻から「早く会いたい」とハート付きのメッセージが届き、「送り先を間違えた」と電話がくる。怪しんだ夫の妹が尾行すると、妻は知らない男性と子どもと3人で暮らしていた。探偵の調査によって、相手は離婚歴のある妻の元上司だと判明。夫が問い詰めると妻は離婚を切り出し、「子どもはいらない」と言い出す。2週間後、無事に出産した妻に誘われ義実家へ。すると妻は、自分の両親に「ずっとツラかった」と涙ながらに訴え始めて…。