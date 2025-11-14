【実話】妻が裏切った理由は？ 夫の単身赴任中に露呈した夫婦の真実
『単身赴任中の妻の裏切り』全15話の物語は、実際に読者から寄せられた生々しい体験談をもとに描かれた、ドキュメンタリーのような夫婦サスペンスです。
夫・翔太が仕事で遠方にいる間、家に残された妻・聡子。物理的な距離が離れたことで、夫婦の関係は静かに、しかし確実に「何か」が露呈していきます。
青天の霹靂のように妻の裏切りを知ってしまう夫…。
自分を完璧な夫と信じていた翔太は、直接妻を問い詰めます。
でも…妻の視点から見るとー…？
夫・翔太が「裏切り」だと思っていた行動の裏には、彼自身が気づいていなかった夫婦の歪みが隠されていたのです。この物語は、被害者だと思っていた人物が、実は加害者でもあったかもしれないという、読者の投稿から生まれました。
夫婦の真実が白日の下に晒される、その衝撃の結末をぜひあなたの目で確かめてください！
【まんが】単身赴任中の妻の裏切り
(ウーマンエキサイト編集部)
夫・翔太が仕事で遠方にいる間、家に残された妻・聡子。物理的な距離が離れたことで、夫婦の関係は静かに、しかし確実に「何か」が露呈していきます。
青天の霹靂のように妻の裏切りを知ってしまう夫…。
自分を完璧な夫と信じていた翔太は、直接妻を問い詰めます。
でも…妻の視点から見るとー…？
夫・翔太が「裏切り」だと思っていた行動の裏には、彼自身が気づいていなかった夫婦の歪みが隠されていたのです。この物語は、被害者だと思っていた人物が、実は加害者でもあったかもしれないという、読者の投稿から生まれました。
夫婦の真実が白日の下に晒される、その衝撃の結末をぜひあなたの目で確かめてください！
【まんが】単身赴任中の妻の裏切り
(ウーマンエキサイト編集部)