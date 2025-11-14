欧州株 下げ幅拡大、ナスダック先物１．４%安 週末の米株に調整の動き
東京時間21:32現在
英ＦＴＳＥ100 9620.75（-186.93 -1.89%）
独ＤＡＸ 23675.72（-365.90 -1.50%）
仏ＣＡＣ40 8094.27（-138.22 -1.68%）
スイスＳＭＩ 12588.86（-152.05 -1.19%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間21:32現在
ダウ平均先物DEC 25月限 47284.00（-263.00 -0.55%）
Ｓ＆Ｐ500先物DEC 25月限 6698.50（-61.50 -0.91%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物DEC 25月限 24742.00（-352.75 -1.41%）
