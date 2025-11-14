欧州株　下げ幅拡大、ナスダック先物１．４%安　週末の米株に調整の動き
東京時間21:32現在
英ＦＴＳＥ100　 9620.75（-186.93　-1.89%）
独ＤＡＸ　　23675.72（-365.90　-1.50%）
仏ＣＡＣ40　 8094.27（-138.22　-1.68%）
スイスＳＭＩ　 12588.86（-152.05　-1.19%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ

米株価指数先物　時間外取引
東京時間21:32現在
ダウ平均先物DEC 25月限　47284.00（-263.00　-0.55%）
Ｓ＆Ｐ500先物DEC 25月限　6698.50（-61.50　-0.91%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物DEC 25月限　24742.00（-352.75　-1.41%）