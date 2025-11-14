◇国際親善試合 日本２―０ガーナ（１４日・豊田スタジアム）

ＦＩＦＡランク１９位の日本代表は、ホームで同７３位ガーナ代表に２―０で勝利した。ガーナのオットー・アッド監督（５０）は「日本は非常に良いチームで、非常にすばらしいプレーをしましたので、勝利ということになったと思います」と称賛。「日本が攻守の転換がうまいことはわかっていたのでボールをとられてはいけないと思っていました。ボールを奪われてしまいますと、一気に日本は駆け上がってエースストライカーが決めてしまう。そこで最初の１点を失点してしまった」と試合を振り返った。

過去５勝３敗のガーナに対し、日本は歴史的勝利を収めた１０月１４日のブラジル戦の後半に見せた積極的な前からのプレスで攻めた。序盤からチャンスを作り、前半１６分、相手からボールを奪いカウンターになると、右サイドのＭＦ佐野海舟が、ゴール前でフリーになった南野にパスを送る。南野は相手ＧＫの位置を確認し、右足で冷静にゴール右隅に沈めた。

後半も勢いを止めない。後半１５分、エリア手前からＭＦ久保建英が右サイドを上がってきたＭＦ堂安律にパスを送ると、堂安は相手との１対１になる。左足でニアサイドに追加点を決めた。同２０分の相手のシュートは守護神の早川がきっちりと止めてみせた。

同３１分には初招集のＦＷ後藤啓介とＭＦ北野颯太がそろってデビュー。後藤は上田に代わって１トップ、北野は久保に代わって右のシャドー（１トップ後方）に入った。日本は最後まで主導権を渡さず、試合終了。北中米Ｗ杯本大会ではポット４に入ることが濃厚なガーナから、確実に白星を挙げた。

アッド監督は「試合全体としてシュートの数で日本に負けてしまった」と反省。「後半に関しても、立ち上がりが日本はとても良かった。若手の選手を起用して、彼らも頑張りましたが、結果には結びつかなかった」と振り返った。