円買い優勢、ドル円は１５３円台に突入＝ロンドン為替



ＮＹ朝方はリスク回避の動きが再開している。ドル円は154.70付近の高値圏から一時153.90レベルまで下押しされた。



ドル円の下げに伴ってクロス円も軟調。ユーロ円は179.25レベル、ポンド円は202.64レベルなどに安値を広げている。



ドル相場もドル安方向に振れている。ユーロドルは1.1609付近の安値水準から一気に1.1652付近に高値を広げている。ポンドドルは1.3140付近から1.3180付近に下げ渋っている。



米株先物や欧州株が売り強めるなかで、米１０年債利回りは４．１３％付近から４．０６％台まで急低下している。このあとのＮＹ市場での動向にも注意が必要に。



USD/JPY 153.96 EUR/JPY 179.35 EUR/USD 1.1651

外部サイト