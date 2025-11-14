俳優の役所広司さん（69）が13日、肺炎のため92歳で亡くなった仲代達矢さんの通夜に参列。仲代さんと妻で俳優の宮崎恭子さんが設立した俳優を育成する『無名塾』出身の役所さんが、恩師である仲代さんを亡くした胸中を語りました。

通夜への参列後に取材に応じた役所さんは、今年5月に仲代さんと会ったそうで「ちょうど5月の末に僕がスイカを持ってここにおじゃましたときに、仲代さんもちょうどいらして、これから能登の方の公演に行くんだという間際で、その時にちょっと稽古場にあがって、ちょっとお話しさせてもらいました」と話し、「会うたびに、“芝居やりなさいよ、舞台やりなさいよ”って言われて。“ここでやろうよ”って言われて。“芝居はやった方がいいよ”っていうことはよく言われました。そのときも」と、仲代さんとの会話を明かしました。

■役所さんから見た仲代達矢さんの姿

役所さんは“仲代さんはどのような人だったか”と聞かれると「面白い人なんですよ。世間の人たちは重厚で怖いイメージかもしれませんけど、ものすごくユーモアのある人で･･･」と声を詰まらせ、「舞台公演なんかをやっているときも、すごく失敗なんかもしたりもするんですけど、それをも楽しんでやるような面白い人です。とってもユーモアがあって、愛嬌（あいきょう）もある」と、役所さんから見た仲代さんの姿を明かしました。

また、今も役所さんの中に残っている“仲代さんからもらった言葉”について聞かれると「仲代さんのドラマに出してもらった時に、2人だけで話すシーンがあったんですけど、その時に緊張して、NGを出しちゃいけないと思って、かなり自分のセリフを用心しながらしゃべっていたんだと思います。その時に、仲代さんが“セリフを用心するな、NGを出してもいいから、セリフは用心しちゃいけない”って言われたんですよね。それはいつも自分が仕事をするときにはよく思い出します。用心しないようにやるには、それだけちゃんと準備をしなさいってことなんですけど、それがとても記憶に残っています」と、仲代さんとの思い出を振り返りました。

そして、通夜に参列し“最後に仲代さんにはどのような言葉をかけたのか”と聞かれると「もう、“ありがとうございます”ですよね。本当にお世話になって。僕たち生徒、塾生にとっては無償で教えてもらって、貴重な時間ですよね。仲代さんも40歳を超えたくらいから始められたと思いますけど。本当に自分はもう仕事もしないといけないし、大変な時期に時間をさいて、ものになるか、ならないか、わからないような僕たちに教えてくれる。それは本当に感謝するしかないと思います」と、語りました。