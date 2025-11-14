¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¤ÎÎý½¬¤ËÈè¤ì²Ì¤Æ¤¿¸ÜÌä¤ÈÀ¸ÅÌ¢ª¡È¤Þ¤µ¤«¤ÎÂ¨¶½±éÁÕ¡É¤Ë¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤°ÇÂÄ¤Á¡×
¡Ú²èÁü¤ò¸«¤ë¡Û¿áÁÕ³ÚÉô¤Î¡Ö°ÇÍî¤Á¡×¤È¤Ï¡ª¡©¸ÜÌä¤ÈÀ¸ÅÌ¤Î¥·¥å¡¼¥ë¤¹¤®¤ë°ìËë
À¸ÅÌ¤È¸ÜÌä¤ÎÀèÀ¸¡¢¤É¤Á¤é¤â°ìÀ¸·üÌ¿¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÉô³èÆ°¤Ç¤Ï¡¢¸·¤·¤¤°ìÌÌ¤â¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤¯¤¹¤Ã¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¥·¡¼¥ó¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤â¡£
¤È¤¢¤ë³Ø¹»¤Ç¡¢¤ªÃãÌÜ¤Ê°ìÌÌ¤ò¸«¤»¤¿¸ÜÌä¤ÈÀ¸ÅÌ¤Î³Ý¤±¹ç¤¤¤¬¡¢»×¤ï¤ÌÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ°²è¤ÏInstagram¤Ç2Ëü·ï°Ê¾å¤Î¤¤¤¤¤Í¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤°ÇÍî¤Á¡×¤ÈÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£»×¤ï¤º¾Ð´é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¸ÜÌä¤ÈÀ¸ÅÌ¤ÎÂ¨¶½¡¢¤½¤ÎÆâÍÆ¤È¤Ï¡©
¡Ö¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¤ËÈè¤ì²Ì¤Æ¤¿¸ÜÌä¤ÈÀ¸ÅÌ¤ÎÍÍ»Ò¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤ÇÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¾¼ÏÂ³Ø±à¹âÅù³Ø¹»¤Î¿áÁÕ³ÚÉô¡Êshowawindband2022¡Ë¤ÎÍÍ»Ò¡£
±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥³¥ó¥¯¡¼¥ëÁ°¤ÎÎý½¬¤ò½ª¤¨¤¿¸ÜÌä¤ÎÀèÀ¸¤È¤Ò¤È¤ê¤ÎÀ¸ÅÌ¡£
¸ÜÌä¤ÎÀèÀ¸¤¬Èè¤ìÀÚ¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¥È¥í¥ó¥Ü¡¼¥ó¤ò¿á¤»Ï¤á¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÀ¸ÅÌ¤¬¥¯¥é¥ê¥Í¥Ã¥È¤Ç±éÁÕ¤·»Ï¤á¤Þ¤¹¡£
Æó¿Í¤È¤âÈè¤ì²Ì¤Æ¤¿»Ñ¤Ç±éÁÕ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¥¹¥¿¡¼¥¦¥©¡¼¥º¤Î¡ÈÄë¹ñ¤Î¥Þ¡¼¥Á¡É¡£¤¢¤Î¥À¡¼¥¹¥Ù¥¤¥À¡¼¤ÎÅÐ¾ì¶Ê¤Ç¤¹¡ª
¤ª¤½¤í¤·¤¤Ê·°Ïµ¤¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡¢¤Ê¤ó¤È¤â¥À¥ë¤½¤¦¤ÊÍÍ»Ò¤Ç¡¢²»¤«¤éÈèÏ«´¶¤¬¤Ë¤¸¤ß½Ð¤Æ¤¤¤ë±éÁÕ¤Ç¤¹¡£
¡ÖÈè¤ì¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡ª¡×¡Ö°Å¹õÌÌ¤ØÍî¤Á¤ë¸ÜÌä¡×¡Ö°Å¹õÍî¤Á¤È¤¤¤¦¤è¤ê¿²Íî¤Á¤·¤½¤¦¡×¤Ê¤É¡¢Æ°²è¤«¤é¤«¤â¤·½Ð¤µ¤ì¤ëÊ·°Ïµ¤¤ËÂ¿¿ô¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡ÖÄë¹ñ·³Ýµ¡×¡Ö²Ä°¦¤¤°ÇÂÄ¤Á¡×¤Ê¤É¥³¥á¥ó¥È¤¬»¦Åþ¡ªÈ¿¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅê¹Æ¼ç¤µ¤ó¤Ø¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼
È¿¶Á¤ÎÂç¤¤«¤Ã¤¿º£²ó¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Åê¹Æ¼ç¤Ç¤¢¤ë¿áÁÕ³ÚÉô¤Î¸ÜÌä¤ÎÀèÀ¸¤Ë¤ªÏÃ¤ò»Ç¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ý¤¤¤¤¤Í¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤Ä¤¤¤Æ¥Ð¥º¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤³¤Á¤é¤ÎÈ¿¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¸ÜÌä¤ÎÀèÀ¸¡ÖÁ´¤¯¤ÎÁÛÄê³°¤Ç¡¢±éÁÕ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¥¯¥é¥ê¥Í¥Ã¥È¤ÎÀ¸ÅÌ¤â¶Ã¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ý¥Ð¥º¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢À¸ÅÌ¤µ¤ó¤ä¼þ°Ï¤ÎÊý¤Ï¤É¤ó¤ÊÈ¿±þ¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¸ÜÌä¤ÎÀèÀ¸¡ÖÂçÊÑ¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ë¡¢²¿ËÜ¤«Æ°²è¤ò¤¢¤²¤Æ¤¤¤ë¤È¤¿¤Þ¤ËÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë·Ò¤¬¤ê¡¢³Ø¹»¤Ç¿áÁÕ³ÚÉô°÷°Ê³°¤ÎÀ¸ÅÌ¤«¤é¡Ø¤¢¤ÎÆ°²è¥Ð¥º¤Ã¤Æ¤¿¤Í¡Ù¡Ø¤¢¤Î±éÁÕ¤¦¤Á¤ÎÉô³è¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Æ¡Ù¤Ê¤ÉÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ý°õ¾ÝÅª¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤äÈ¿¶Á¤¬¤¢¤ì¤Ð¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¸ÜÌä¤ÎÀèÀ¸¡Ö¸Ä¿ÍÅª¤Ë¡ØÄë¹ñ·³Ýµ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡©¡Ù¤È¡Ø²Ä°¦¤¤°ÇÂÄ¤Á¡Ù¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¡ª¡×
¡Ý¤³¤Î¥·¡¼¥ó¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¸ÜÌä¤ÎÀèÀ¸¡Ö¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¤Î¹çÁÕ¸å¡¢Èè¤ì¤¿¤Ê¤¡¤ÈµÙ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤é¡¢ÂÎ°éºÂ¤ê¤·¤Æ¥Ü¡¼¤Ã¤È¤·¤Æ¤ëÉô°÷¤ò¸«¤«¤±¡¢¤¹¤°À¼¤ò¤«¤±¤½¤Î¾ì¤ÇÂ¨¶½¤Ç±éÁÕ¤·¤¿°ìËë¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡ÝÉô³èÆ°¤ÎÎý½¬¤ÈµÙ·Æ¤Î¥á¥ê¥Ï¥ê¤Î¤Ä¤±Êý¤Çµ¤¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¸ÜÌä¤ÎÀèÀ¸¡Ö¹çÁÕ»þ¤ä¸Ä¿ÍÎý½¬»þ¡¢Éô°÷Á´°÷°ìÀ¸·üÌ¿¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£µÙ·Æ»þ¤â°ìÀ¸·üÌ¿Îý½¬¤·¤Æ¤Þ¤¹¤·¡¢µ¢¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¤È¸À¤Ã¤Æ¤âÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ä¡£¥á¥ê¥Ï¥ê¤Ï¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡Ä¡£
¤½¤·¤Æ¡¢°ìÈÖ¤Õ¤¶¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¸ÜÌä¤À¤±¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡Ê¾Ð¡Ë¸ÜÌä¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Éô°÷³§¤ó¤Ê¤¬µï¿´ÃÏ¤¬ÎÉ¤¤´Ä¶¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ë¤è¤¦Æü¡¹¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×
¡ÝÀ¸ÅÌ¤µ¤ó¤¬ÅÓÃæ¤«¤é»²²Ã¤µ¤ì¤Æ¡¢¶Ê¤Ë¿¼¤ß¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¤³¤Î¤È¤¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¸ÜÌä¤ÎÀèÀ¸¡Ö¤¢¤¡¡¢¤á¤Ã¤Á¤ãÎÉ¤¤Ã¦ÎÏ´¶¡ª¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡ÝÂ¾¤ÎÅê¹Æ¤«¤é³Ú¤·¤¯Îý½¬¤Ë¼è¤êÁÈ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÉáÃÊ¤ÎÉô³èÆ°¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤«¡£
¸ÜÌä¤ÎÀèÀ¸¡ÖÆ°²è¤ÎÊ·°Ïµ¤¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¤À¤«¤éµ¢¤é¤Ê¤¤À¸ÅÌ¤¬Â¿¤¤¤Î¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ÝÆÉ¼Ô¤ÎÊý¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¸ÜÌä¤ÎÀèÀ¸¡Ö¾¯¤·¤Ç¤â¾¼ÏÂ³Ø±à¹âÅù³Ø¹»¿áÁÕ³ÚÉô¤Ø¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£µ®½Å¤Êµ¡²ñ¤òÄº¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×
¢£¥·¥å¡¼¥ë¤Ç¤ª¤â¤·¤í¤¤¡ªÆ±¿áÁÕ³ÚÉô¤ÎÎý½¬É÷·Ê
¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤â¾¼ÏÂ³Ø±à¹âÅù³Ø¹»¿áÁÕ³ÚÉô¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«µ¢¤é¤Ê¤¤À¸ÅÌ¤ËÂÐ¤¹¤ëÀèÀ¸¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¸ÜÌä¤ÎÀèÀ¸¤¬¥ê¥³¡¼¥À¡¼¤Ç·Ö¤Î¸÷¤ò±éÁÕ¤¹¤ëÄÉ¤¤½Ð¤·¤ò¤«¤±¤ëÅê¹Æ¡£
ÀèÀ¸¤¬³Ú´ïËá¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÀ¸ÅÌ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥ê¥³¡¼¥À¡¼¤Ç¡È·Ö¤Î¸÷¡É¤ò±éÁÕ¤·¡¢ÄÉ¤¤½Ð¤·¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ëÅê¹Æ¤Ï5.2Ëü¤¤¤¤¤Í¤ÎÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Áá¤¯µ¢¤ê¤¿¤¤ÀèÀ¸¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¡¢¡Ö¤Ï¤èµ¢¤ì¡Á¡×¡Ö¤Ï¤é¤Ø¤Ã¤¿¡Á¡×¤È¤¤¤¦Èþ¤·¤¤¥Ð¥Ã¥¯¥³¡¼¥é¥¹¤È¤È¤â¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
ÀèÀ¸¤Î¸«»ö¤ÊºîÀï¤Ë¡ÖÀèÀ¸¡¢±éÁÕ¤·¤Ê¤¬¤é¥«¥Ð¥óÇØÉé¤Ã¤Æ¤ë¡ªµ¢Âð¤¹¤ë½àÈ÷ËüÃ¼¡×¡Ö¤ª¤â¤·¤í¤¤¡ª¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢1Ç¯À¸¤Ë¤âÄÉ¤¤½Ð¤·¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Ï¡¢8.4Ëü¤¤¤¤¤Í¤ÎÂçÈ¿¶Á¡£
Æ±¤¸¤¯¡È·Ö¤Î¸÷¡É¤ÇÄÉ¤¤½Ð¤·¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀèÀ¸¤Î¾Ç¤ê¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ëÅê¹Æ¤Ë¡Ö°µ¤¬¤¹¤´¤¤¡Ä¡×¡Ö¥æ¡¼¥â¥¢¤¢¤ëµ¢¤·Êý¡×¡Ö¥¹¥Æ¥¤Ê¸ÜÌä¤ÎÀèÀ¸¡ª¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ë¤®¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÀèÀ¸¤¬´ïÍÑ¤¹¤®¤ë¡ª¤ÈÏÃÂê
¡Ö¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡×¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤È¤È¤â¤Ë¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÀèÀ¸¤¬¥ê¥³¡¼¥À¡¼¤È¥È¥é¥ó¥Ú¥Ã¥È¤ÎÆ±»þ¿á¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¸÷·Ê¡£
¤Ê¤ó¤È¡È¥«¥¨¥ë¤Î²Î¡É¤ò±éÁÕ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1¿Í¤Ç2¤Ä¤Î³Ú´ï¤ò¿á¤¯ÀèÀ¸¡£¸ý¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡©´ïÍÑ¤µ¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤¹¤ë¿Í¤âÂ¿¤¯¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÇ°Æþ¤ê¤Ë½àÈ÷¤·¤Æ¤Õ¤¶¤±»Ï¤á¤ë¸ÜÌä¤ÎÍÍ»Ò¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤È¤È¤â¤Ë¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Æ¥£¥é¥Î¥µ¥¦¥ë¥¹¤ÎÃå¤°¤ë¤ß¤òÃå¤Æ¹»Æâ¤Ç¥È¥é¥ó¥Ú¥Ã¥È¤ò±éÁÕ¤¹¤ëÀèÀ¸¡£
¥Æ¥£¥é¥Î¥µ¥¦¥ë¥¹¤Î»Ñ¤Ë¡Ö¥·¥å¡¼¥ë¤¹¤®¤ë¡Ä¡×¡Ö¿á¤¤¤Æ¤¤¤ë¾ì½ê¤¬¤ª¤â¤·¤í¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤È¤Ã¤Æ¤â´ïÍÑ¤ÊÀèÀ¸¤Ï¡¢À¸ÅÌ¤«¤é¤â¤é¤Ã¤¿¥ß¥Ë¥ß¥Ë¥ê¥³¡¼¥À¡¼¤Ç¤âËÜµ¤¤Ç±éÁÕ¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖÀ¸ÅÌ¤«¤é¤â¤é¤Ã¤¿¥ê¥³¡¼¥À¡¼¤ËËÜµ¤¤Ë¤Ê¤ë¸ÜÌä¤ÎÍÍ»Ò¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÀèÀ¸¤¬¾®¤µ¤Ê¥ê¥³¡¼¥À¡¼¤ò´°¤Ú¤¤Ë¿á¤¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¡£
±éÁÕ¤·½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤ÎËþÂ¤½¤¦¤Ê¾Ð´é¤Ë¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¤ä¤Ã¤¿´¶¤Ç¤Æ¤ë¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ªÃãÌÜ¤Ê¤ä¤ê¤È¤ê¤ÎÎ¢¤Ë¤Ï¡¢²»³Ú¤ËÂÐ¤¹¤ë¤Ò¤¿¤à¤¤Ê»ÑÀª¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¾¼ÏÂ³Ø±à¹âÅù³Ø¹»¤Î¿áÁÕ³ÚÉô¤Î³èÆ°¤Ï¡¢¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Êshowawindband2022¡Ë¤«¤é¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤«¤é¤â¥æ¡¼¥â¥¢¤¢¤Õ¤ì¤ë¤ä¤ê¤È¤ê¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡ª
Ê¸¡áº´Æ£¤ß¤Ê¤ß