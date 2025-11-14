プロ野球ドラフト会議で巨人に育成5位で指名されたオイシックスの知念大成選手が球団と仮契約を結びました。「ジャイアンツが優勝できるよう必死になって頑張りたい」と決意を述べています。



11月14日、巨人との入団交渉に臨み仮契約を結んだオイシックスの知念大成選手。支度金は推定290万円、年俸は推定400万円で、背番号は「003」に決定したということです。



〈巨人と仮契約 知念大成選手〉

「いろんなことがあったのでそういうのが思い返されながらきょうの日を迎えることができた」





知念選手は約2年間、オイシックスでプレーし、今シーズンはイースタンリーグで打点王と最多安打の2冠を獲得。巨人から育成5位で指名を受けました。球団スカウトは「野球はもちろん人間性も評価している」と活躍への期待を込めました。



〈巨人と仮契約 知念大成選手〉

「ジャイアンツが優勝できるようになんでもいいので少しでも力になれるように必死になって頑張っていきたい」



知念選手は来年1月から巨人の寮に入り、準備を進めていくということです。

